Il 352 antibiotico Juve, fino a quando serve: Spalletti rinuncia al piano A per respirare

Non sarà la soluzione eterna a tutti i mali. E nemmeno il primo mattoncino della restaurazione tecnico-tattica a cui auspica Luciano Spalletti. Semmai, il 3-5-2, è da intendere come un antibiotico, prescritto di comune accordo con i calciatori per le prossime due settimane. Quelle che separano i bianconeri dalla sosta di novembre, a margine della quale - sulla carta - l’infermeria della Continassa dovrebbe ricominciare a svuotarsi, con i rientri di Nico Gonzalez e Celik. Bellezza, fluidità, ruoli ibridi: tutti concetti da riporre temporaneamente nel cassetto, in favore di una Juve decisamente più metodica, cinica e spartana. Lo impone la sfilza di ko illustri che Spalletti si è ritrovato a gestire dall’inizio della stagione.

Juventus, ripartire dalle basi Le difficoltà di ambientamento dei nuovi arrivati, lanciati in fretta e furia nella mischia - senza alcun periodo rodaggio - per sopperire alle assenze. O ancora la crisi identitaria sul piano del gioco che la Juve ha manifestato con forza nei tonfi con Sassuolo e Lazio. C’era da riconferire solidità, compattezza, compiti semplici e chiari a ogni singolo membro del gruppo squadra.