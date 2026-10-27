Douglas Luiz, assist da... Sarr: così può migliorare ancora il centrocampo Juve

TORINO - Cervello, fiato e muscoli. Tre poli distinti ma ugualmente essenziali nella piramide del centrocampo “ideale”. In Europa, gli interpreti in grado di incarnarli tutti e tre si contano sulle dita di una mano. E non serve di certo il distintivo di Scotland Yard per appurare che Spalletti di profili simili alla Juve non ne abbia mai vista l’ombra. Nulla di scandaloso. A patto che si estrapolino le medesime qualità nei singoli uomini a disposizione. Come in una composizione artistica. Ecco, quanto alle prime due (cervello e fiato) il tecnico bianconero, alla luce di quanto fatto a Lecce da Douglas Luiz e McKennie, può dirsi fiducioso per il prossimo futuro.