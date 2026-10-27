Genoa-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

In cerca di conferme. Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato battendo il Lecce, per la Juve è già tempo di riscendere in campo nel turno infrasettimanale. I bianconeri se la vedranno contro il Genoa a Marassi, una sfida che precederà il big match di domenica contro il Napoli. Al netto delle numerose defezioni, Luciano Spalletti proverà a conquistare i 3 punti e migliorare quel secondo tempo del Via del Mare di cui non è stato del tutto soddisfatto . Di fronte la squadra del suo 'allievo', Daniele De Rossi , reduce dal successo di misura sul Venezia.

Dove vedere Genoa-Juve

Il match tra Genoa e Juventus, in programma mercoledì 28 ottobre alle 20.45, sarà visibile sulla piattaforma Dazn. La sfida sarà fruibile tramite Smart TV oppure da computer utilizzando un qualsiasi browser di navigazione web. Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming da smartphone e tablet scaricando l'applicazione ufficiale. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale della partita.