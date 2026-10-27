Licina, Premier e Bundesliga lo vogliono subito! Palla alla Juve: tutti gli scenari

Gli occhi dell'Europa su Adin Licina . Il fantasista classe 2007 di proprietà della Juventus è attualmente in prestito alla Cremonese : il club bianconero crede fortemente in lui , che però nel frattempo... è finito nel mirino di Brighton e Lipsia , con entrambe le società pronte a valutare un assalto già nel mercato di gennaio. Dopo un ottimo avvio di stagione con i grigiorossi in Serie B , chissà che per Licina non sia arrivato il momento di un'esperienza all'estero. Ma tutto dipenderà... dalla Juve.

Come riferito da SkySport i due club esteri avrebbero già iniziato a muoversi in vista della sessione invernale del calciomercato , continuando anche a seguire il giocatore. Il Brighton, club di Premier League noto per il lavoro svolto con i giovani, e il Lipsia, storica società tedesca orientata alla valorizzazione dei talenti, monitorano quindi con attenzione l’evoluzione del calciatore. La decisione finale spetterà però alla Juventus, detentrice del cartellino : la società bianconera dovrà scegliere se lasciare Licina completare la stagione in cadetteria con i grigiorossi oppure cedere il giocatore a gennaio, con la prospettiva di una significativa plusvalenza . Il fantasista, infatti, era arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco nel febbraio 2026, ripercorrendo le orme dell'affare che porto a Torino Kenan Yildiz sempre dai bavaresi.

Dal Bayern Monaco alla Juventus

Nato il 6 gennaio 2007, Licina si è formato nel settore giovanile del Bayern Monaco, dove è rimasto dal 2015 al 2025, arrivando progressivamente alla seconda squadra del club. Nella prima parte della stagione 2025-26 ha collezionato 20 presenze con il Bayern Monaco II, mettendo a referto 2 gol e 6 assist tra campionato e Youth League. A gennaio 2026 è poi approdato in Italia, venendo ingaggiato dalla Juventus e inserito nel progetto della Next Gen, in Serie C, fucina dei talenti bianconeri. Con la maglia dell'U23 ha disputato 13 partite in terza serie, segnando una rete e fornendo un assist. Un percorso breve ma sufficientemente convincente, al punto da portare la Juventus ad optare per il salto in Serie B.