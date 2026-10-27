Spalletti, il timore Kolo Muani e il tema Alajbegovic: “Juve molto più seria di quelle domande…”

Genoa-Juve, Spalletti in conferenza

Spalletti analizza in conferenza il prossimo avversario della Juve: "Sarà un avversario tostissimo da affrontare perché un po' l'ambiente, lo stadio e una società storica, e da un punto di vista tattico il Genoa ha una doppia soluzione: ha quella fisica con Osmajic, bravo ad attaccare lo spazio e nel duello uno contro uno a campo aperto, e Ostigard sui piazzati. Poi ha giocatori abili nello stretto che possono metterti in difficoltà. Il Genoa ha la vena di De Rossi ed è quello poi a fare la differenza. Lo conosco bene, era il mio braccio armato in campo. Quello che voi traducete nel nervosisimo mio nel dare indicazioni ai giocatori, lui era quello che la faceva subito assumere, quella volontà, la tigna e quella ricerca di essere squadra che dava battaglia".