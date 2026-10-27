Moggi, la rivelazione su Koopmeiners: “Gasperini mi ha spiegato tutto”. E stronca così Woltemade

Luciano Moggi è intervenuto a Radio Radio - Lo Sport per analizzare il mercato juventino, la condizione dei suoi giocatori e soprattutto i problemi della squadra di Spalletti. Nel mirino dell'ex dirigente bianconero sono finiti Nick Woltemade e Teun Koopmeiners. Alla domanda su quale calciatore avrebbe acquistato nelle ultime due sessioni di mercato della Juventus, Moggi ha risposto cinicamente: “Non avrei preso nessuno di questi”. Molto severo il giudizio su Woltemade, arrivato dal Newcastle: “È troppo alto, e anche essendo troppo alto non colpisce bene di testa”.

Il paragone con Ibrahimovic In studio è stato poi ricordato il momento dell'acquisto, da parte di Moggi, di Zlatan Ibrahimovic e subito è partito il paragone tra le due punte: “Non parliamo di questi due perché c’è una netta differenza. Uno era un giocatore, questo è una brava persona…”. Moggi ha poi spiegato che il tedesco può partecipare alla manovra e rendersi utile in alcune situazioni, ma da solo non può aumetare il livello competitivo della rosa della Juventus.