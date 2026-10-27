Moggi, la rivelazione su Koopmeiners: “Gasperini mi ha spiegato tutto”. E stronca così Woltemade
Luciano Moggi è intervenuto a Radio Radio - Lo Sport per analizzare il mercato juventino, la condizione dei suoi giocatori e soprattutto i problemi della squadra di Spalletti. Nel mirino dell'ex dirigente bianconero sono finiti Nick Woltemade e Teun Koopmeiners. Alla domanda su quale calciatore avrebbe acquistato nelle ultime due sessioni di mercato della Juventus, Moggi ha risposto cinicamente: “Non avrei preso nessuno di questi”. Molto severo il giudizio su Woltemade, arrivato dal Newcastle: “È troppo alto, e anche essendo troppo alto non colpisce bene di testa”.
Il paragone con Ibrahimovic
In studio è stato poi ricordato il momento dell'acquisto, da parte di Moggi, di Zlatan Ibrahimovic e subito è partito il paragone tra le due punte: “Non parliamo di questi due perché c’è una netta differenza. Uno era un giocatore, questo è una brava persona…”. Moggi ha poi spiegato che il tedesco può partecipare alla manovra e rendersi utile in alcune situazioni, ma da solo non può aumetare il livello competitivo della rosa della Juventus.
L'aneddoto su Koopmeiners
L'attenzione si è poi spostata sull'altro giocatore chiamato in causa per il suo costante flop da quando è arrivato alla Juventus. Moggi ha rivelato di essersi confrontato con Gasperini sul centrocampista olandese: “Io ne parlo spesso con lui, e mi ha spiegato una cosa che potrebbe essere e sarà sicuramente giusta, perché lui l’ha avuto come giocatore. A Koopmeiners non gli si deve dare un ruolo. Si deve mettere in campo e si deve cercare la posizione da solo. Se gli dai un ruolo, lo confondi e lui praticamente non c’è più”. Sull'olandese ha poi chiosato così: “Io credo che Koopmeiners in questo momento abbia proprio questa paura di ricevere la palla per paura di sbagliare”.
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