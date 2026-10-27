“Juve insoddisfatta”, “Il più grande equivoco dell’estate”, “Paragone imbarazzante”: cosa non torna
Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, analizza su YouTube il momento bianconero: dalla reazione dopo Lecce ai dubbi sul mercato, fino al peso dell'assenza di Yildiz
La vittoria contro il Lecce ha dato respiro alla Juventus ma la prestazione, in particolar modo nel secondo tempo, non ha convinto. Ora la squadra di Spalletti avrà subito la possibilità di rifarsi nella sfida contro il Genoa, in programma mercoledì 28 ottobre alle 20:45. Intervenuto su Youtube nel corso del programma TS Live, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha analizzato: "La Juventus non dovrebbe cambiare l'atteggiamento del primo tempo contro il Lecce, ma quello del secondo. Da quello che mi risulta nell'ambiente Juve, risulta una certa insoddisfazione per la prestazione di Lecce".
"Lecce? Nessuno è contento di come è arrivata la vittoria"
"Il risultato ha tranquillizzato - ha continuato -, nessuno è contento di come è arrivata la vittoria e si aspettano che qualcosa possa cambiare già contro il Genoa. Non so se possano esserci dei cambiamenti tattici. Al netto dei numeri e degli omini del subbuteo, credo che questa Juventus abbia bisogno di maggiore qualità in avanti. Bisogna attendere Alajbegovic, Yildiz o Conceicao, per ravvivare un po' l'occhio e rendere le vittorie un pochino più convincenti oltre che concrete".
"Paragonare questa Juve a quella dei nove scudetti? Imbarazzante"
Poi a proposito del secondo tempo visto contro la squadra di Di Francesco, ha aggiunto: "Il Lecce ti ha tenuto un attimo lì, ma non vorrei mitizzare il loro secondo tempo. Vicario non ha fatto una parata. Tolto un tiro di Maleh, il Lecce costruiva e poi sbatteva contro la difesa, che ha retto. E tu dirai: ha retto contro il Lecce… Intanto ha retto. Il problema sono quelli che paragona questa Juve a quella dei nove scudetti, e allora il paragone è imbarazzante. La Juve di Lecce io la paragono a quella asfaltata dalla Lazio, per notare i piccoli passi avanti".
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