Kolo Muani, Spalletti cambia strategia: la scelta per il Genoa e il messaggio che sorprende

TORINO - Ci ha pensato a lungo, Luciano Spalletti , su che fisionomia donare al suo attacco per la sfida col Genoa . A livello di uomini, s’intende. Del resto, perché cambiare assetto proprio ora che la sua Juve , dopo settimane di apnea, ha ricominciato ad assaporare una qualche forma - per quanto sbiadita - di consapevolezza tattica e temperamentale. Ne è dimostrazione il clima disteso dello spogliatoio bianconero, tra lo sticker goliardico affisso da Rugani e compagni sull’armadietto di Woltemade e i sorrisi che hanno accompagnato l’ultima seduta di rifinitura andata in scena ieri alla Continassa. Doveroso, però, rimettere mano all’undici titolare. Lo impone la logica del doppio impegno nella “Champions B”, come l’ha definita lo stesso Spalletti. La necessità, quindi, di tamponare le scorie del successo di Lecce e centellinare l’impiego di chi sarà chiamato a spostare gli equilibri nel delicatissimo big match dell’Allianz contro il Napoli di Max Allegri.

Kolo Muani favorito su Woltemade: le caratteristiche tattiche per battere il Genoa

E poi c’è la componente tattica. Il giudice più autorevole agli occhi di Luciano Spalletti, che ha deciso di sciogliere la riserva su chi sarebbe stato della partita tra Kolo e Woltemade solo nella tarda serata di ieri. E, alla fine, a spuntarla dovrebbe essere Kolo Muani. Questione di caratteristiche, decisamente più efficaci - almeno sulla carta - per eludere l’avversario di giornata. Quel Leo Ostigard che Lucio ha avuto modo di plasmare e crescere tra le file del suo Napoli scudettato. Implacabile nei duelli aerei e fisici. Decisamente meno quando si ritrova a rincorrere in campo aperto profili dall’esplosività di Kolo Muani. Da qui la scelta di riproporre il francese dal primo minuto al fianco di Kerim Alajbegovic. Una coppia inedita, appaltata ad hoc, al netto delle copiose sviste offensive dell’ex Psg, e dello scarso minutaggio raccolto nelle ultime uscite dal bosniaco. Solo una rete, fin qui, in campionato, per una sfilza di sviste sotto porta che, però, non avrebbero cambiato di una virgola l’investitura del tecnico nei confronti dell’ex Psg.