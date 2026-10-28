Cambiaso, pressione Juve in aumento: a gennaio possibile rinforzo di mercato a sinistra

Eppure Cambiaso, necessariamente titolare al posto dell’infortunato Celik (e Spalletti non può neppure adattare Nico Gonzalez, anche lui out) fa trasparire una certa serenità. Prima della sfida contro il Lecce, ha affrontato direttamente il tema delle critiche ricevute, leggendo la situazione in maniera semplice: «Io sono sempre molto, molto tranquillo quando gioco e cerco di dare sempre il massimo. Poi, purtroppo, a volte non ci riesco, ma sono molto sereno e tranquillo». Parole che raccontano la sua percezione, senza cancellare le difficoltà evidenziate dal campo.

Cambiaso arriva da quasi due anni complicati, nei quali non è riuscito a trovare continuità e a confermare le aspettative costruite attorno al suo talento. Nemmeno Spalletti, che l’aveva apprezzato moltissimo ai tempi della Nazionale, è ancora riuscito a individuare la chiave per riportarlo ai livelli migliori.