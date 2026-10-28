Cambiaso, pressione Juve in aumento: a gennaio possibile rinforzo di mercato a sinistra
L’esterno ancora in affanno, ma a Marassi tenta il riscatto dopo due prove deludenti. Due anni fa stregò Guardiola, ora non lo aiuta nemmeno lo stop di Celik
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TORINO - Tre partite consecutive da titolare, un’occasione da sfruttare e una risposta che non può più essere rimandata. Andrea Cambiaso si prepara a ripartire dal Genoa - la squadra nella quale ha vissuto l’intero percorso nel settore giovanile - con la necessità di ritrovare certezze e soprattutto quel coraggio che negli ultimi tempi sembra essersi smarrito. Contro i rossoblù, infatti, Luciano Spalletti gli concederà ancora fiducia, schierandolo dall’inizio largo a sinistra. Una scelta che rappresenta una chance, ma anche un segnale preciso: la Juve ha bisogno di ritrovare il vero Cambiaso. Le ultime due uscite, contro Rennes e Lecce, non hanno restituito le risposte attese. L’esterno bianconero è apparso troppo timoroso in fase offensiva, poco incline a prendersi responsabilità e a cercare quella giocata capace di rompere gli equilibri. Anche in impostazione, uno dei suoi principali punti di forza, gli errori sono stati tanti. Troppi. Una versione lontana da quella del giocatore moderno, duttile e intraprendente che aveva convinto la Juve a puntare su di lui e che aveva conquistato la stima di Spalletti. E allo stesso tempo incuriosito pure Pep Guardiola, non proprio uno qualunque.
Cambiaso, contro il Genoa occasione per rilanciarsi
Eppure Cambiaso, necessariamente titolare al posto dell’infortunato Celik (e Spalletti non può neppure adattare Nico Gonzalez, anche lui out) fa trasparire una certa serenità. Prima della sfida contro il Lecce, ha affrontato direttamente il tema delle critiche ricevute, leggendo la situazione in maniera semplice: «Io sono sempre molto, molto tranquillo quando gioco e cerco di dare sempre il massimo. Poi, purtroppo, a volte non ci riesco, ma sono molto sereno e tranquillo». Parole che raccontano la sua percezione, senza cancellare le difficoltà evidenziate dal campo. Il problema, infatti, è che la flessione non è poi così recente. Cambiaso arriva da quasi due anni complicati, nei quali non è riuscito a trovare continuità e a confermare le aspettative costruite attorno al suo talento. Nemmeno Spalletti, che l’aveva apprezzato moltissimo ai tempi della Nazionale, è ancora riuscito a individuare la chiave per riportarlo ai livelli migliori.
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