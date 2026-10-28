Juve Next Gen, presunti insulti razzisti dopo il Trento: interviene la Procura, cosa rischia il club

L'accaduto

Sul campo, la Juventus era passata in vantaggio con Leone, prima della rimonta firmata da Molina su rigore e Ladisa. Secondo la segnalazione, alcune frasi di contenuto razzista sarebbero state pronunciate da sostenitori del Trento collocati nella Tribuna Nord. La circostanza, però, non è ancora accertata: il dispositivo parla espressamente di un «asserito comportamento» e il Giudice Sportivo non ha disposto alcuna sanzione, riservandosi di decidere dopo gli approfondimenti. La Procura dovrà innanzitutto ascoltare i componenti della squadra arbitrale per verificare se abbiano percepito la frase rivolta al tesserato della Juventus Next Gen. Dovrà inoltre individuare l’effettivo settore di provenienza dei sostenitori eventualmente coinvolti, quantificare il numero dei tifosi presenti in quell’area e stabilire quale percentuale avrebbe pronunciato le espressioni contestate.