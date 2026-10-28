La Juve vuole mettere la freccia: le tre piste mercato per svoltare a sinistra
Due occasioni a prezzo contenuto e un giovane talento da anticipare alla concorrenza: Carnevali e Massara valutano tre profili con un dettaglio che può fare la differenza…
La Juve guarda al futuro. Il mercato dei bianconeri è sempre vivo, con Giovanni Carnevali e Frederic Massara attenti a ogni opportunità. Il club non perde di vista gli obiettivi per la fascia sinistra, reparto che punta a rinforzare: piace sempre David Raum del Lipsia, ma il suo non è l'unico profilo seguito. Altri due nomi finiti sul radar dei bianconeri: si tratta Tyrick Mitchell, terzino del Crystal Palace, e Mahamadou Nagida, giovane laterale del Rennes. I bianconeri puntano alla qualità abbinata alla sostenibilità: i tre in questione sono profili diversi per età, costi e contributo nell'immediato, ma tutti funzionali al progetto.
Juve, occhi su Raum del Lipsia
David Raum, terzino sinistro tedesco classe 1998, è uno dei profili più pronti nell'immediato tra le piste della Juventus per la fascia sinistra. Sinistro naturale, alto 180 cm, è capitano del Lipsia oltre ad essere nel giro della nazionale tedesca. Cresciuto nelle fila del Greuther Fürth, è passato all’Hoffenheim nel 2021, dove si è fatto conoscere al grande pubblico mettendo anche a referto 3 gol e 11 assist in Bundesliga. Nel 2022 il Lipsia lo ha acquistato per 26 milioni di euro, vincendo poi DFB-Pokal e la Supercoppa tedesca.
Caratteristiche e situazione contrattuale
Raum ha una situazione contrattuale che per la Juve potrebbe essere... favorevole. Il suo accordo con il Lipsia infatti scade nel giugno 2027, quindi la società potrebbe approfittare della situazione accaparrandoselo a gennaio a costi molto contenuti (o, al più tardi, da parametro zero al termine della stagione). Raum è un esterno moderno: qualità offensive, forte nei cross, negli assist e sui calci piazzati, con anche una buone dose di inserimenti in area. Utilizzabile sia come terzino in una difesa a quattro sia come esterno di centrocampo in un 3-5-2. Eppure la sua non è l'unica pista percorribile...
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