La Juve vuole mettere la freccia: le tre piste mercato per svoltare a sinistra

La Juve guarda al futuro. Il mercato dei bianconeri è sempre vivo, con Giovanni Carnevali e Frederic Massara attenti a ogni opportunità. Il club non perde di vista gli obiettivi per la fascia sinistra, reparto che punta a rinforzare: piace sempre David Raum del Lipsia, ma il suo non è l'unico profilo seguito. Altri due nomi finiti sul radar dei bianconeri: si tratta Tyrick Mitchell, terzino del Crystal Palace, e Mahamadou Nagida, giovane laterale del Rennes. I bianconeri puntano alla qualità abbinata alla sostenibilità: i tre in questione sono profili diversi per età, costi e contributo nell'immediato, ma tutti funzionali al progetto.

Juve, occhi su Raum del Lipsia David Raum, terzino sinistro tedesco classe 1998, è uno dei profili più pronti nell'immediato tra le piste della Juventus per la fascia sinistra. Sinistro naturale, alto 180 cm, è capitano del Lipsia oltre ad essere nel giro della nazionale tedesca. Cresciuto nelle fila del Greuther Fürth, è passato all’Hoffenheim nel 2021, dove si è fatto conoscere al grande pubblico mettendo anche a referto 3 gol e 11 assist in Bundesliga. Nel 2022 il Lipsia lo ha acquistato per 26 milioni di euro, vincendo poi DFB-Pokal e la Supercoppa tedesca.