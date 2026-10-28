Convocati Juve per il Genoa: Spalletti pesca dalla Next Gen, c'è una prima volta assoluta

JUVENTUS: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 20 Cambiaso, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 32 Cabal, 33 Neto, 41 Owusu, 43 Pagnucco, 47 Durmisi.

Prima chiamata per Durmisi

Viste le numerose assenze, Spalletti ha inserito anche tre giovani della Juventus Next Gen tra i convocati. Pagnucco, esterno classe 2006; Owusu, centrocampista del 2005 e infine Durmisi, attaccante 18enne. Per quest'ultimo si tratta della prima convocazione. Il giovane attaccante è arrivato nel settore giovanile bianconerl nel 2024, nell'U17, ma arrivando presto in Primavera.

Da quest'anno è stato aggregato alla Next Gen, con la quale ha messo a segno 3 gol in 9 apparizioni nel campionato di Serie C. Punta centrale moderna, strutturato fisicamente e capace di reggere il reparto avanzato anche da solo. Nonostante la sua stazza (alto 188 cm), si contraddistingue per la grande rapidità di esecuzione e per l'ottima coordinazione al momento di concludere in porta. Bravo nel gioco aereo e ottima qualità palla al piede, bravo anche nel gestire la sfera spalle alla porta smistando poi per i compagni.

Otto assenze per i bianconeri

Continua l'emergenza in casa Juventus, che anche contro il Genoa dovrà fare a meno di ben 8 calciatori. Ovviamente out Grabara (stagione finita), così come Yildiz, Thuram e Locatelli per cui non è ancora arrivato il momento di tornare in campo. Ancora non disponibile Ekhator, che dovrebbe essere comunque uno dei primi a tornare a disposizione. Out anche Conceicao, che tornerà arruolabile dopo la sosta nazionali di novembre. Alla lunga lista degli indisponibili negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Celik (costretto al cambio contro il Rennes per un fastidio muscolare alla coscia) e Nico Gonzalez (lesione di basso grado al muscolo soleo della gamba destra).

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