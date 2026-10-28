Genoa-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti affronta De Rossi

La Juve torna in campo a distanza di pochi giorni dalla vittoria contro il Lecce e lo fa, ancora in trasferta, per affrontare il Genoa . Spalletti ritrova De Rossi , suo giocatore ai tempi della Roma, e vuole dare continuità all'ultimo risultato. Diverse le assenze per la Vecchia Signora e anche qualche giovane dalla Next Gen, con la prima chiamata per Durmisi .

La Juve cerca serenità, certezze e soprattutto punti per rimettere in carreggiata una stagione fin qui complicata. A partire dalla sfida di Marassi contro il Genoa . Tra infortuni, nuovi acquisti ancora da decifrare e un’identità che fatica a emergere, Antonio Cabrini individua le priorità bianconere. Fiducia in Spalletti, tanta pazienza con Kolo Muani e un mercato che tra gennaio e l’estate prossima dovrà regalare rinforzi di assoluto livello. Con un obiettivo chiaro: tornare a essere competitivi, anche in Europa. ( QUI L'INTERVISTA COMPLETA )

18:20

Le assenze bianconere

Continua l'emergenza in casa Juventus, che anche contro il Genoa dovrà fare a meno di ben 8 calciatori. Ovviamente out Grabara (stagione finita), così come Yildiz, Thuram e Locatelli per cui non è ancora arrivato il momento di tornare in campo. Ancora non disponibile Ekhator, che dovrebbe essere comunque uno dei primi a tornare a disposizione. Out anche Conceicao, che tornerà arruolabile dopo la sosta nazionali di novembre. Alla lunga lista degli indisponibili negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Celik (costretto al cambio contro il Rennes per un fastidio muscolare alla coscia) e Nico Gonzalez (lesione di basso grado al muscolo soleo della gamba destra).

18:12

Durmisi, prima volta con la Juve dei grandi

Luciano Spalletti a Genova proverà a portare a casa i 3 punti al netto delle numerosissime defezioni: sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico juventino per il match di questa sera. Nella lista dei convocati otto assenti, ma anche tre giovani della Next Gen: per uno di questi si stratta della prima chiamata in prima squadra, ovvero Durmisi (QUI LA SCHEDA)

18:06

Kolo Muani, Spalletti cambia strategia

Ci ha pensato a lungo, Luciano Spalletti, su che fisionomia donare al suo attacco per la sfida col Genoa. A livello di uomini, s’intende. Doveroso rimettere mano all’undici titolare. Lo impone la logica del doppio impegno nella “Champions B”, come l’ha definita lo stesso Spalletti. La necessità, quindi, di tamponare le scorie del successo di Lecce e centellinare l’impiego di chi sarà chiamato a spostare gli equilibri nel delicatissimo big match dell’Allianz contro il Napoli di Max Allegri. E poi c’è la componente tattica. Il giudice più autorevole agli occhi di Luciano Spalletti, che ha deciso di sciogliere la riserva su chi sarebbe stato della partita tra Kolo e Woltemade solo nella tarda serata di ieri. E, alla fine, a spuntarla dovrebbe essere Kolo Muani. (LE ULTIMISSIME)

17:59

La Juve vuole mettere la freccia per svoltare... a sinistra

La Juve guarda al futuro. Il mercato dei bianconeri è sempre vivo, con Giovanni Carnevali e Frederic Massara attenti a ogni opportunità. Il club non perde di vista gli obiettivi per la fascia sinistra, reparto che punta a rinforzare: piace sempre David Raum del Lipsia, ma il suo non è l'unico profilo seguito. Altri due nomi finiti sul radar dei bianconeri: si tratta Tyrick Mitchell, terzino del Crystal Palace, e Mahamadou Nagida, giovane laterale del Rennes. I bianconeri puntano alla qualità abbinata alla sostenibilità: i tre in questione sono profili diversi per età, costi e contributo nell'immediato, ma tutti funzionali al progetto. (QUI I TRE PROFILI)

17:52

Le probabili formazioni di Genoa-Juve

Di seguito le probabili scelte di Spalletti e De Rossi. I bianconeri dovrebbero avere in Kolo Muani il riferimento avanzato della squadra

17:45

Spalletti sfida De Rossi

Genoa contro Juventus. A Marassi si sfidano due squadre in cerca di continuità, entrambe reduci da un successo (rispettivamente contro Venezia e Lecce) e desiderose di continuare su questa scia. Sfida nella sfida quella tra i due allenatori. Daniele De Rossi, sulla panchina rossoblù, sfida uno dei suoi mentori, Luciano Spalletti, che per tanti anni lo ha allenato alla Roma.

Stadio Marassi - Genova