"Questa Juve poco di tutto e bisogna vedere se i giocatori hanno quel tutto": Spalletti durissimo!
Brutta, bruttissima sconfitta per la Juventus, battuta 2-0 da un ottimo Genoa. La squadra di De Rossi ha dominato per gran parte della partita, vincendo meritatamente la partita grazie alle reti di Ehizibue (con deviazione decisiva di Cambiaso) e Baldanzi. "Chiediamo scusa ai tifosi per prima cosa - ha esordito Spalletti a Dazn -. Ora tutto quello che si dice può risultare sbagliato. C’è bisogno di un po’ di tempo per mettere a fuoco la situazione. Non siamo mai riusciti a trovare l’equilibrio corretto per andare addosso a Baldanzi, poi ci abbiamo messo del nostro sui gol subiti. Anche noi abbiamo avuto due palle importanti e non siamo stati capaci. Si fa fatica ad accettare quello che è il livello di corsa e di contrasto: stasera li abbiamo persi da tutte le parti. Dobbiamo andare a capire come alzare il confronto dal punto di vista fisico e di lotta".
Il duro attacco di Spalletti: "Dare tutto? I giocatori ce l'hanno questo tutto?"
L'impressione è che anche questa sera i giocatori in campo non abbiano dato tutto: "Bisogna andare a vedere se questi giocatori ce l’hanno questo tutto. Bisogna fare passi indietro profondi per capire la situazione attuali. Poca lotta e poca roba. Dobbiamo rendercene conto e dobbiamo fare qualcosa di più, ammesso che ce l’abbiano qualcosa in più nella battaglia e nella lotta. Voglio capire meglio cosa è successo, tre giorni fa per un’ora l’atteggiamento è stato differente".
Verso Juve-Napoli: "La vivrò con grande emozione"
Nel prossimo fine settimana la Juve affronterà il Napoli in un big match dal sapore speciale per Spalletti: "La vivrò con grande emozione e senso di umanità, bellezza, piacere e sentimento forte verso un luogo a cui devo tanto e una città impossibile da non amare quando ci stai dentro, ancora di più se vinci un campionato. Cosa mi preoccupa ora? Che si fa fatica a fare capire dove è andato ora il calcio. Bisogna vincere i duelli e queste pallate continue a campo aperto, questo assalto individuale. Il pallone è diventato questo qui. Quando lo proponiamo in allenamento è difficile far raggiungere questo livello qui. Anche se ormai non ci alleniamo, il numero di giocatori è risicato e non abbiamo cambi logici per dare equilibrio alla fatica. Questo mi preoccupa un pochettino. Bisogna fare un passettino in avanti e si prova a fare qualcosa di differente. Servirebbe tempo e non ce l’hai".
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