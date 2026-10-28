"Questa Juve poco di tutto e bisogna vedere se i giocatori hanno quel tutto": Spalletti durissimo!

Brutta, bruttissima sconfitta per la Juventus, battuta 2-0 da un ottimo Genoa. La squadra di De Rossi ha dominato per gran parte della partita, vincendo meritatamente la partita grazie alle reti di Ehizibue (con deviazione decisiva di Cambiaso) e Baldanzi. "Chiediamo scusa ai tifosi per prima cosa - ha esordito Spalletti a Dazn -. Ora tutto quello che si dice può risultare sbagliato. C’è bisogno di un po’ di tempo per mettere a fuoco la situazione. Non siamo mai riusciti a trovare l’equilibrio corretto per andare addosso a Baldanzi, poi ci abbiamo messo del nostro sui gol subiti. Anche noi abbiamo avuto due palle importanti e non siamo stati capaci. Si fa fatica ad accettare quello che è il livello di corsa e di contrasto: stasera li abbiamo persi da tutte le parti. Dobbiamo andare a capire come alzare il confronto dal punto di vista fisico e di lotta".

Il duro attacco di Spalletti: "Dare tutto? I giocatori ce l'hanno questo tutto?" L'impressione è che anche questa sera i giocatori in campo non abbiano dato tutto: "Bisogna andare a vedere se questi giocatori ce l’hanno questo tutto. Bisogna fare passi indietro profondi per capire la situazione attuali. Poca lotta e poca roba. Dobbiamo rendercene conto e dobbiamo fare qualcosa di più, ammesso che ce l’abbiano qualcosa in più nella battaglia e nella lotta. Voglio capire meglio cosa è successo, tre giorni fa per un’ora l’atteggiamento è stato differente".