Alajbegovic, Spalletti non lo digerisce: terza sostituzione dopo 45’ per il talento bosniaco

Prima Ehizibue, poi Baldanzi: la prestazione della Juventus nel primo tempo contro il Genoa è stata disastrosa. I bianconeri sono stati dominati in lungo e in largo e tra i peggiori in campo c'è stato di sicuro anche Kerim Alajbegovic . Il bosniaco sarebbe dovuto essere il giocatore tecnico in grado di dare supporto a Kolo Muani nella manovra bianconera, ma ha toccato pochissimi palloni e per questo Spalletti l'ha sostituito dopo appena 45 minuti di gioco. E non è la prima volta che accade .

Ma più in generale, tutta la stagione del classe 2007 fin qui non ha convinto in pieno. L'ex Salisburgo sarebbe dovuto essere quasi un nuovo Yildiz, giovane talento pronto a esplodere a Torino. Le cose fin qui non sono andate così. 33 minuti in campo contro il Parma, 64 contro il Milan, 87 contro il Sassuolo, appena 1 contro il Lecce. Con il Cagliari ha giocato 45 minuti, ma da subentrante. La costante è solo una: Alajbegovic fin qui ha giocato quasi sempre soltanto spezzoni di partita in Serie A, dove non è ancora riuscito a segnare ma è riuscito a fornire 1 assist. E in Europa League? La situazione è di poco migliore, con due partite da titolare e 1 gol. I tifosi e Spalletti si aspettono qualcosa in più, così non va.

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