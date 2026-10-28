Alajbegovic, Spalletti non lo digerisce: terza sostituzione dopo 45’ per il talento bosniaco
Prima Ehizibue, poi Baldanzi: la prestazione della Juventus nel primo tempo contro il Genoa è stata disastrosa. I bianconeri sono stati dominati in lungo e in largo e tra i peggiori in campo c'è stato di sicuro anche Kerim Alajbegovic. Il bosniaco sarebbe dovuto essere il giocatore tecnico in grado di dare supporto a Kolo Muani nella manovra bianconera, ma ha toccato pochissimi palloni e per questo Spalletti l'ha sostituito dopo appena 45 minuti di gioco. E non è la prima volta che accade.
Juventus, Alajbegovic non convince Spalletti: i numeri
I numeri parlano chiaro: contro Genoa, Lazio e Atalanta, Alajbegovic ha iniziato la partita da titolare ma poi Spalletti l'ha fatto uscire dopo soltanto un tempo. Nessun infortunio, ma semplicemente una scelta tecnica. Il bosniaco con il suo atteggiamento in campo non riesce a convincere l'allenatore bianconero, ritenuto troppo poco incisivo.
Ma più in generale, tutta la stagione del classe 2007 fin qui non ha convinto in pieno. L'ex Salisburgo sarebbe dovuto essere quasi un nuovo Yildiz, giovane talento pronto a esplodere a Torino. Le cose fin qui non sono andate così. 33 minuti in campo contro il Parma, 64 contro il Milan, 87 contro il Sassuolo, appena 1 contro il Lecce. Con il Cagliari ha giocato 45 minuti, ma da subentrante. La costante è solo una: Alajbegovic fin qui ha giocato quasi sempre soltanto spezzoni di partita in Serie A, dove non è ancora riuscito a segnare ma è riuscito a fornire 1 assist. E in Europa League? La situazione è di poco migliore, con due partite da titolare e 1 gol. I tifosi e Spalletti si aspettono qualcosa in più, così non va.
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