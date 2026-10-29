Sprofondo inquietante, questa non è la JuveJuventus

Pagelle Juve: Cambiaso, risposta definitiva. Bremer, la fascia non fa un capitano. Spalletti...

Voti e giudizi dei bianconeri dopo la disfatta contro il Genoa: tutti bocciati. E l'intoccabile ora è un uomo in meno
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Cristiano CorboCristiano Corbo

Pubblicato il 29.10.2026, 07:45 (Aggiornato il 29.10.2026, 08:48)

7 min

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La Juventus crolla contro il Genoa. Dopo la vittoria di Lecce (arrivata nel segno di Douglas Luiz e con un secondo tempo decisamente sottotono) ecco che la squadra di De Rossi spedisce Spalletti all'ottavo posto. Bianconeri mai pericolosi se non nei minuti di recupero e incapaci di reagire alle due reti dei padroni di casa arrivate con Ehizibue al 12' e Baldanzi al 28'. Una prestazione desolante sotto tutti i punti di vista. A seguire le pagelle delle due squadre.

Vicario 5.5

Due gol presi, circa tre rinvii sbilenchi, quindi una decina di rimproveri ai suoi difensori. Li ha affrontati a muso duro. Almeno lui.

Disastro Juve, gioia Genoa: la delusione di Spalletti e non solo, il film della partitaJuventus
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Gatti 4.5

Sembra John Travolta in Pulp Fiction: guarda da una parte all'altra, cercando conforto. Non ne trova. E non tira fuori nemmeno il boost della grinta.

Woltemade (1' st) 4.5

Prende, s'alza, s'inciampa, riparte, ripiglia botte, cade, non si rialza. Un film, ma brutto.

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