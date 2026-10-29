Sprofondo inquietante, così non è più Juve

Si può anche dare la colpa solo a Spalletti, che innocente non è, ma l’impotenza agonistica dei giocatori ha stabilito un nuovo record di profondità nell’abisso di mediocrità in cui sta affondando la rosa della Juventus. Non è neanche una questione tecnica, perché nella ultracentenaria storia del club, ci sono state formazioni con anche meno qualità, ma si contano sulle dita di una mano le volte in cui undici calciatori, scesi in campo sotto il nome “Juventus”, sono stati così sopraffatti dall’avversario, si sono dimostrati così terrorizzati e hanno avuto così poca capacità di reazione. Alcuni di loro hanno mostrato un livello di confusione mentale tipico dei pugili storditi dai colpi avversari che, fosse stato davvero un incontro di boxe, l’arbitro l’avrebbe sospeso.