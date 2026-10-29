"Juve senza anima e Spalletti confuso", "Cambiaso come un bambino", "Stanno frullando": l'analisi Sky

La Juve naufraga a Marassi contro il Genoa e raccoglie un'altra sconfitta in questa stagione. La vittoria di Lecce aveva mandato segnali positivi, mentre ora i bianconeri si ritrovano con più di un passo indietro sotto tanti punti di vista. Lo stesso Spalletti lo ha sottolineato al termine della sfida ed è poi questo il dibattito nato a Sky Club con Caressa e i suoi ospiti.



Analisi Genoa-Juve Di Canio commenta la prestazione della squadra di Spalletti contro il Genoa: "Juve fuori dalla corsa scudetto già a novembre? Non lo immaginavo proprio, non con questa distanza ma lo scudetto mai contemplato per quanto mi riguarda. Il problema è come arriva a questi risultati: non trovo un'identità, non c'è anima in questa squadra. Il sistema ti può andare bene contro una squadra perché vinci come a Lecce, ma il 3-5-2 un po' più accorto magari alcune volte la giocata la puoi trovare. Non vedo la luce, si intravede qualcosa per dieci o quindici minuti e poi basta. Vedi un giocatore come Kalulu, che per affidabilità è una certezza nell'atteggiamento, fare questi errori. Si può sempre recuperare. Corre male Cambiaso che rincorre l'avversario come un bambino... Alla Juve è veramente un caos, non so come possa arrivare a una soluzione".

