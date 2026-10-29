Come nasce il ko col Genoa: è una Juve troppo passiva, brutta e depressa per essere vera

TORINO - La versione peggiore della stagione: una Juve che più brutta non si può, da elettroencefalogramma piatto , incapace di reagire davanti a un Genoa che fa un figurone e si toglie dalla zona calda . Una sconfitta che getta inesorabilmente ombre sul futuro, anche prossimo: domenica allo Stadium arriva il Napoli, che ieri ha perfezionato l’aggancio in classifica ai bianconeri ora a -6 dalla zona Champions e già a distanza siderale dalla quota scudetto dopo appena 9 giornate. La fotografia più cruda e onesta della Juventus di ieri sera è l’immagine al 44’ del primo tempo: una serie di pericolosi tocchetti in orizzontale al limite dell’area bianconera, conclusa con un retropassaggio terrificante di Douglas Luiz a Vicario che in qualche modo spedisce il pallone in rimessa laterale per evitare un fantozziano 3-0.

Juventus in crisi dopo il 2-0 del Genoa: errori e poca personalità

Tremebonda, ansiosa e, dopo il 2-0 genoano, finanche depressa: la Juve si è persa da qualche parte a Marassi e non basta un piccolo segnale nel finale di primo tempo, con una sorta di rigore in movimento calciato male da Kalulu, per provare a trovare qualcosa non di buono, perché sarebbe troppo, ma quantomeno da salvare. Certo, la squadra di Spalletti non è nemmeno fortunata: l’analisi deve essere onesta, perché l’uno-due letale firmato da Ehizibue e Baldanzi è frutto anche di deviazioni (quella decisiva di Cambiaso che impedisce l’intervento di Vicario) e rimpalli (quello iellato di Kalulu che favorisce Vitinha e suo malgrado porta al raddoppio).