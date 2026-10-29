"Spalletti allarmante", "L'immagine che racchiude tutto", "Juve brutta dall'inizio": i commenti di Dazn

Analisi Genoa-Juve

Il momento Juve racchiuso negli sguardi alla fine partita col Genoa, Buscaglia: "Questa sembra una partita un po' attorcigliata a quella che è la legge di Murphy, quando va storto qualcosa poi va peggio. I due gol presi contro il Genoa sono incredibili, il problema penso sia di fiducia e autostima. La Juve ha fuori una squadra intera, di fatto sono nove giocatori e uno più importante dell'altro, non può essere un aspetto secondario. Si gioca ogni tre giorni e in campo vanno sempre gli stessi: siamo dentro una situazione parzialmente recuperabile ma la classifica è impietosa". Ferrara: "Come si dividono le responsabilità? Quando capitano questo tipo di stiuazioni non possiamo pensare che ci sia qualcuno più responsabile dell'altro. Quindi in questo momento sono coinvolti allenatore, società e giocatori in egual maniera per quelle che sono le competenze di ognuno. Prima vedevamo lo sguardo dei giocatori a fine partita, sembra perso. Un linguaggio del corpo che dimostra le difficoltà, i timori di scendere in campo e di non sentirsi all'altezza di quel che si deve fare. La Juve, a parte gli errori grossolani, ha subito tantissime transizioni da parte del Genoa per poter andare oltre al 2-0".