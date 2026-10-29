Tutti in discussione e Napoli decisivo: cosa e chi può cambiare Spalletti nella Juve che sfida Allegri

TORINO - Tutto in discussione. Normale che sia così, dopo una serata come quella di ieri. I pezzi del puzzle diminuiscono, sono più grandi ed è quindi più facile metterli insieme per dare vita all’undici iniziale di domenica contro il Napoli. Il tecnico di Certaldo lo aveva raccontato solo poche settimane fa: i ragionamenti su chi gioca si fanno sulla settimana intera, su tre partite. Cambi in corso di match e rotazioni comprese. La lunga lista di indisponibili, però, complica i piani e la gestione delle forze, obbliga alcuni degli elementi della rosa ad un tour de force che si trascinerà fino alla sosta nazionali di novembre. Prima di allora, infatti, non è previsto che l’infermeria si svuoti. Nessun recupero all’orizzonte per la prossima partita contro il Napoli e, di conseguenza, è facile immaginare come la prima bozza di formazione assomigli molto a quella che ha affrontato il Genoa.