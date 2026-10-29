Agkatsev chiama la Juve tra retroscena di mercato e futuro: "Interesse concreto e Serie A perfetta"
Stanislav Agkatsev, portiere ventiquattrenne del Krasnodar, non solo è stato vicino in estate a firmare per la Juventus, ma continua ancora oggi a coltivare la speranza di poter militare un giorno in Serie A. A svelare il succoso retroscena ci ha pensato lo stesso estremo difensore russo che, nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube “Nobel”, non ha lasciato spazio a interpretazioni: «È successo tutto mentre ero in vacanza. Visto che la scorsa stagione non è stata positiva per me, poiché ho subito molti infortuni e alla fine ero provato fisicamente ed emotivamente, ho deciso di spegnere il telefono per staccare totalmente. Le persone con cui ero in contatto mi fornivano aggiornamenti di tanto in tanto. Avevo chiesto loro di riferirmi solo gli aspetti essenziali: le novità, gli eventuali cambiamenti e l’andamento delle trattative. Ho cercato di non lasciarmi coinvolgere troppo per evitare delusioni nel caso in cui le cose non fossero andate a buon fine. L’interesse della Juventus era reale e concreto, ma dato che sono rimasto al Krasnodar, è evidente che non se ne sia fatto nulla. Spero nel calciomercato invernale o in quello estivo di poter compiere un passo importante per la mia carriera, ma allo stesso tempo voglio aggiungere di essere comunque felice dove sono ora».
Agkatsev, anche altri top club di Serie A erano interessati
Ma non è finita qui, con Agkatsev che era pure sul taccuino di un’altra grandissima società italiana: «Su di me c’era anche un top club di Serie A. Milan? Inter? Non lo so (ride, ndr). Mi era stato solo detto che cercassero un dodicesimo, col portiere titolare insostituibile. In realtà sarei anche stato disposto ad accettare questo tipo di ruolo». Attenzione dunque alle prossime sessioni di mercato. Agkatsev non ha un agente ufficiale, si avvale di intermediari che lavorano al fianco della sua famiglia, potrebbe tornare in auge per la Juventus dato l’infortunio di Grabara, ma anche eventualmente per altre squadre italiane: «Penso che la Serie A, in termini di gioco e per le mie caratteristiche, sarebbe il perfetto abito da cucire su di me. Ovviamente il mio obiettivo a lungo termine è quello di giocare in Champions League. Ma oggi non voglio avere distrazioni, voglio restare concentrato sul mio lavoro al Krasnodar, poi si vedrà».
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS