Agkatsev chiama la Juve tra retroscena di mercato e futuro: "Interesse concreto e Serie A perfetta"

Stanislav Agkatsev, portiere ventiquattrenne del Krasnodar, non solo è stato vicino in estate a firmare per la Juventus, ma continua ancora oggi a coltivare la speranza di poter militare un giorno in Serie A. A svelare il succoso retroscena ci ha pensato lo stesso estremo difensore russo che, nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube “Nobel”, non ha lasciato spazio a interpretazioni: «È successo tutto mentre ero in vacanza. Visto che la scorsa stagione non è stata positiva per me, poiché ho subito molti infortuni e alla fine ero provato fisicamente ed emotivamente, ho deciso di spegnere il telefono per staccare totalmente. Le persone con cui ero in contatto mi fornivano aggiornamenti di tanto in tanto. Avevo chiesto loro di riferirmi solo gli aspetti essenziali: le novità, gli eventuali cambiamenti e l’andamento delle trattative. Ho cercato di non lasciarmi coinvolgere troppo per evitare delusioni nel caso in cui le cose non fossero andate a buon fine. L’interesse della Juventus era reale e concreto, ma dato che sono rimasto al Krasnodar, è evidente che non se ne sia fatto nulla. Spero nel calciomercato invernale o in quello estivo di poter compiere un passo importante per la mia carriera, ma allo stesso tempo voglio aggiungere di essere comunque felice dove sono ora».