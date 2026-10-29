Sprofondo inquietante, questa non è la JuveJuventus

"Continua a regredire", "Juve raccapricciante", "Su quali giocatori può contare Spalletti?": che Pressing!

I commenti e le analisi degli opinionisti presenti nello studio di Sportmediaset dopo il ko dei bianconeri a Genova
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Pubblicato il 29.10.2026, 16:06

4 min

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La Juve non esce dalla tempesta e a Genova, contro i rossoblù, subisce un'altra sonora sconfitta. Se la vittoria sul Lecce aveva ridato qualche segnale positivo ai bianconeri, il ko col Genoa fa fare diversi passi indietro alla squadra allenata da Spalletti. A Pressing su Sportmediaset il dibattito tra giornalisti ed ex calciatori è pressoché sulla stessa linea di pensiero, definita "raccapricciante"

Analisi Genoa-Juve

Il primo a commentare la prova della Juve sul campo del Genoa è il giornalista Sabatini: "Cosa manca alla Juve? Beh vista come sta giocando le ultime gare, è una squadra che continua a regredire. Però non so quale sia il problema, dopo averne esaminati diversi: dal portiere che prende gol al primo tiro fino al centravanti che non c'è, gli infortuni, il regista... Va bene tutto ma non può fare questa figura contro il Genoa, sembravano il Real Madrid dei tempi d'oro".

Pazzini aggiunge: "Di un primo tempo così brutto della Juve non ne ho memoria proprio come atteggiamento e unione di squadra. Hanno preso cinque o sei ripartenze, tanti errori dei singoli da scuola calcio. Faccio fatica a capire su quali giocatori puoi contare per poter uscire da una situazione del genere. Vedo anche la personalità in campo, nel secondo tempo un pochino meglio, ma troppo poco".

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