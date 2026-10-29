"Continua a regredire", "Juve raccapricciante", "Su quali giocatori può contare Spalletti?": che Pressing!

La Juve non esce dalla tempesta e a Genova, contro i rossoblù, subisce un'altra sonora sconfitta. Se la vittoria sul Lecce aveva ridato qualche segnale positivo ai bianconeri, il ko col Genoa fa fare diversi passi indietro alla squadra allenata da Spalletti. A Pressing su Sportmediaset il dibattito tra giornalisti ed ex calciatori è pressoché sulla stessa linea di pensiero, definita "raccapricciante".

Analisi Genoa-Juve Il primo a commentare la prova della Juve sul campo del Genoa è il giornalista Sabatini: "Cosa manca alla Juve? Beh vista come sta giocando le ultime gare, è una squadra che continua a regredire. Però non so quale sia il problema, dopo averne esaminati diversi: dal portiere che prende gol al primo tiro fino al centravanti che non c'è, gli infortuni, il regista... Va bene tutto ma non può fare questa figura contro il Genoa, sembravano il Real Madrid dei tempi d'oro".