Juve in ritiro! Carnevali, confronto diretto con giocatori e Spalletti: ecco com’è andata

Delusione. Non c'è un'altra parola che può descrivere il sentimento che si respira in questo momento alla Continassa dopo il pesante ko contro il Genoa. I bianconeri sono subito tornati ad allenarsi per preparare la sfida contro il Napoli in programma domenica 1 novembre, ma l'umore all'interno del gruppo è particolarmente negativo. Servirà una svolta, soprattutto dal punto di vista mentale, perché contro la squadra di De Rossi, così come con la Lazio, è mancata proprio quella grinta e voglia di vincere che i giocatori dovrebbero avere. Per cercare di risolvere questa situazione, Carnevali in mattinata ha avuto un lungo colloquio con la squadra, che andrà in ritiro.