Juve in ritiro! Carnevali, confronto diretto con giocatori e Spalletti: ecco com’è andata
Delusione. Non c'è un'altra parola che può descrivere il sentimento che si respira in questo momento alla Continassa dopo il pesante ko contro il Genoa. I bianconeri sono subito tornati ad allenarsi per preparare la sfida contro il Napoli in programma domenica 1 novembre, ma l'umore all'interno del gruppo è particolarmente negativo. Servirà una svolta, soprattutto dal punto di vista mentale, perché contro la squadra di De Rossi, così come con la Lazio, è mancata proprio quella grinta e voglia di vincere che i giocatori dovrebbero avere. Per cercare di risolvere questa situazione, Carnevali in mattinata ha avuto un lungo colloquio con la squadra, che andrà in ritiro.
Juventus, Carnevali prova a dare la scossa
Dopo una prestazione inaccettabile come quella vista contro il Genoa, la dirigenza è scesa in campo per cercare di dare una svolta alla squadra. L'ad Carnevali ha avuto un lungo incontro con lo spogliatoio, con una richiesta chiara: cambiare subito rotta, soprattutto mentalmente. Con il Napoli servirà a ogni costo una vittoria, ma soprattutto una risposta forte da parte del gruppo, chiamato a dare qualcosa in più. Un concetto che nelle ultime settimane è stato sottolineato più volte nelle interviste post partita, come spiegato bene da Bremer e McKennie. La società ha confermato quindi la propria fiducia nell'allenatore, richiamando la squadra a dimostrare sul campo il proprio valore.
Bianconeri in ritiro verso il Napoli
Per cercare di riunire il gruppo, al termine del colloquio con Carnevali, Spalletti ha annunciato che la squadra a partire da venerdì sera andrà in ritiro alla Continassa fino alla partita contro il Napoli. Una scelta forte, condivisa con la società, che si spera possa aiutare a isolare lo spogliatoio dalle critiche e dalle voci esterne, per concentrarsi al meglio sull'importantissima partita contro il Napoli, che rischia di essere decisiva per il proseguo della stagione.
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