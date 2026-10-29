"Juve casino ambulante: Bremer andava sbattuto in tribuna. Spalletti? Se la guida non è giusta..."

"La Juventus non si è incasinata nelle ultime 4 partite, ma è un casino ambulante", parola di Luciano Moggi. L'ex dirigente bianconero è intervenuto nel corso della trasmissione 'Salite sulla giostra' di Raffaele Auriemma su Stile TV, per analizzare il momento negativo della squadra di Spalletti. "C’è gente che non ha tenuto conto che le squadre di calcio si fanno con le caratteristiche dei giocatori - ha continuato -, ma soprattutto per un allenatore che nella sostanza sa guidare la squadra".

"Spalletti racconta favole ai nipoti, ma loro non ci credono" Secondo Moggi, quindi, i giocatori sono solo parte del problema. Molto dipende anche dall'allenatore, e in questo caso da Luciano Spalletti: “L’allenatore racconta favole ai nipoti, ma questi nipoti non ci credono. Se un giocatore racconta che tutti guardano al proprio orticello e nessuno dà il massimo, incolpa indirettamente l’allenatore ed i compagni. Una società normale prende questo giocatore e lo manda in tribuna anziché fare una sonora multa. Spalletti ha detto di aver convocato il gruppo ed essere già sul pezzo contro il Genoa, ed infatti sono stati sul pezzo, ma sul pezzo del Genoa".