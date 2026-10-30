L’ultimo blitz di Spalletti: Juve, la reazione dello spogliatoio e l’ipotesi post Napoli

Il tecnico temeva la garra della formazione di De Rossi: non si sbagliava, sebbene non sia riuscito a mettere mano alla Juve nemmeno a gara in corso. Neppure nell’intervallo: i cambi, del resto, non potevano fare miracoli. Cosa fa Spalletti per cercare di ravvivare il gruppo? Manda tutti in ritiro, da stasera fino alla sfida contro il Napoli di dopodomani. E non è detto che termini al triplice fischio del duello contro gli azzurri: dipenderà dalle risposte che riceverà dai giocatori, ieri tutti zitti di fronte all’amministratore delegato Giovanni Carnevali e allo stesso Spalletti, speranzoso di poter dare una scossa così forte da rimettere insieme almeno una parte dei cocci. Lucio ha partorito questa decisione subito dopo il tracollo di Genova. Non perché convinto che il ritiro, inteso come istituzione punitiva nei confronti dei giocatori, possa rappresentare la panacea di tutti i mali. Anzi, pur avendo 67 anni, sa benissimo che i metodi di vent’anni fa non sono in grado di trasformare l’acqua in vino. La disperazione, però, ha spinto l’allenatore a tentare un ultimo blitz per cercare di salvare il salvabile.