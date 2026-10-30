“Ricordatevi che siete alla Juve!”: Carnevali, ultimatum ai giocatori e gelo alla Continassa

TORINO - La tentazione di affrontare faccia faccia il gruppo squadra senza filtri? Un germe datato, che Giovanni Carnevali , fin qui, aveva semplicemente scelto di ignorare. Anzitutto, poiché convinto che con il passare del tempo i giocatori avrebbero dato risposte tangibili dentro e fuori dal campo alle brutte prove con Sassuolo e Lazio. E poi per il profondo rispetto che continua a riservare nei confronti di Spalletti , del suo staff e di quei rigidi paletti che delimitano le competenze all’interno di un club.

Juventus, Carnevali conferma la fiducia a Spalletti e striglia i giocatori

Nessuna invasione o delegittimazione, dunque. Anzi: nella mattina di ieri l’ad ha riunito la squadra sui campi della Continassa per ribadire la presa di posizione della proprietà al fianco di Spalletti e per ammonire senza mezzi termini ogni singolo membro della rosa. Dai nuovi arrivati a chi si è abituato a pretendere senza dimostrare nulla. A chi si illude di poter fare il bello e il cattivo tempo dello spogliatoio scaricando le proprie amnesie sulla panchina. A chi continua a rifarsi a quella gretta caccia agli alibi che, negli ultimi tre anni, ha portato a tre esoneri e altrettanti ribaltoni societari. Il mister, per il momento, non si tocca: a doversi dare una sveglia sono i calciatori. Anche perché, aldilà dell’allergia alla politica della “ghigliottina” - un vizio cronico che la neo dirigenza bianconera ha intenzione di debellare una volta per tutte - Carnevali è convinto che la Caporetto di Marassi non abbia nulla che vedere con moduli, turnover o qualsivoglia nefandezza tattica. Semmai con l’assenza più totale di verve, furia agonistica, voglia, orgoglio... Tutti concetti ribaditi dallo stesso Spalletti a margine del match col Genoa: «La Juve ci ha messo poco di tutto? Sì. Bisogna andare a vedere se in questo momento questi giocatori ce l’hanno questo “tutto”. Se no bisognerebbe andare a ridire delle cose che ti obbligano a fare dei passi indietro profondi per la situazione attuale. Si è vista poca roba, poca lotta. Ed è un tema che affrontiamo dall’inizio dell’anno».