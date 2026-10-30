“Ricordatevi che siete alla Juve!”: Carnevali, ultimatum ai giocatori e gelo alla Continassa
Tutta la rosa sul banco degli imputati: guai a illudersi di poter indirizzare le scelte della società
TORINO - La tentazione di affrontare faccia faccia il gruppo squadra senza filtri? Un germe datato, che Giovanni Carnevali, fin qui, aveva semplicemente scelto di ignorare. Anzitutto, poiché convinto che con il passare del tempo i giocatori avrebbero dato risposte tangibili dentro e fuori dal campo alle brutte prove con Sassuolo e Lazio. E poi per il profondo rispetto che continua a riservare nei confronti di Spalletti, del suo staff e di quei rigidi paletti che delimitano le competenze all’interno di un club.
Juventus, Carnevali conferma la fiducia a Spalletti e striglia i giocatori
Nessuna invasione o delegittimazione, dunque. Anzi: nella mattina di ieri l’ad ha riunito la squadra sui campi della Continassa per ribadire la presa di posizione della proprietà al fianco di Spalletti e per ammonire senza mezzi termini ogni singolo membro della rosa. Dai nuovi arrivati a chi si è abituato a pretendere senza dimostrare nulla. A chi si illude di poter fare il bello e il cattivo tempo dello spogliatoio scaricando le proprie amnesie sulla panchina. A chi continua a rifarsi a quella gretta caccia agli alibi che, negli ultimi tre anni, ha portato a tre esoneri e altrettanti ribaltoni societari. Il mister, per il momento, non si tocca: a doversi dare una sveglia sono i calciatori. Anche perché, aldilà dell’allergia alla politica della “ghigliottina” - un vizio cronico che la neo dirigenza bianconera ha intenzione di debellare una volta per tutte - Carnevali è convinto che la Caporetto di Marassi non abbia nulla che vedere con moduli, turnover o qualsivoglia nefandezza tattica. Semmai con l’assenza più totale di verve, furia agonistica, voglia, orgoglio... Tutti concetti ribaditi dallo stesso Spalletti a margine del match col Genoa: «La Juve ci ha messo poco di tutto? Sì. Bisogna andare a vedere se in questo momento questi giocatori ce l’hanno questo “tutto”. Se no bisognerebbe andare a ridire delle cose che ti obbligano a fare dei passi indietro profondi per la situazione attuale. Si è vista poca roba, poca lotta. Ed è un tema che affrontiamo dall’inizio dell’anno».
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