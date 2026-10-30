Spalletti, la Juve non cerca alternative ma i nomi circolano: cosa si nasconde dietro le voci

Un anno esatto di Juve, oggi: Luciano Spalletti lo avrebbe immaginato diverso, con meno preoccupazione. Ma è la scelta che ha fatto, come aveva detto lui stesso qualche tempo fa: se si decide di abbracciare la Juventus, si deve vincere sempre. E si è sempre in discussione. La consapevolezza c’è, così come la certezza che la società bianconera sia dalla sua parte: lo ha detto mercoledì sera, nel ventre del Ferraris a Genova dopo una sonora batosta, e lo ha ripetuto ieri mattina alla Continassa. Non sono frasi di circostanza: Carnevali ha dato le responsabilità alla squadra, il che non significa che l’allenatore sia esentato da oneri e non sia sotto osservazione. Tuttavia in questa fase non è il focus: la reazione deve arrivare dalla squadra, dai giocatori, da un gruppo che non sta ragionando come tale, ma come un insieme di singoli chiamato a guardare al di là del proprio orticello.