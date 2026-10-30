Pioli torna! Per adesso solo in tv…: la verità sulla panchina della Juve

Fosse un politico potremmo dire che è già iniziata la sua campagna elettorale. Stefano Pioli scalpita e non vede l’ora di tornare in panchina. Possibilmente di nuovo alla guida di una big di Serie A. Il motivo è semplice: l’ex tecnico di Milan e Inter è animato dalla voglia di riscattare l’ultima deludente esperienza alla guida della Fiorentina e terminata 11 mesi fa con un amaro esonero. Ecco perché la possibilità di approdare alla guida della Signora stuzzica e non poco Pioli, che tra l’altro vanta un ottimo rapporto col dt bianconero Ricky Massara. I due, insieme a Paolo Maldini, furono decisivi nel ricostruire un Milan competitivo fino alla vittoria dello Scudetto nel 2022. Chissà che la storia non possa ripetersi anche Torino nei prossimi anni. Vedremo. È ancora tutto prematuro al momento.