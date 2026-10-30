Pioli torna! Per adesso solo in tv…: la verità sulla panchina della Juve
Fosse un politico potremmo dire che è già iniziata la sua campagna elettorale. Stefano Pioli scalpita e non vede l’ora di tornare in panchina. Possibilmente di nuovo alla guida di una big di Serie A. Il motivo è semplice: l’ex tecnico di Milan e Inter è animato dalla voglia di riscattare l’ultima deludente esperienza alla guida della Fiorentina e terminata 11 mesi fa con un amaro esonero. Ecco perché la possibilità di approdare alla guida della Signora stuzzica e non poco Pioli, che tra l’altro vanta un ottimo rapporto col dt bianconero Ricky Massara. I due, insieme a Paolo Maldini, furono decisivi nel ricostruire un Milan competitivo fino alla vittoria dello Scudetto nel 2022. Chissà che la storia non possa ripetersi anche Torino nei prossimi anni. Vedremo. È ancora tutto prematuro al momento.
Juventus, Pioli aspetta dietro l'angolo
Intanto Pioli domenica sera sarà ospite a Sky al Club nel post partita di Juve-Napoli, gara che lo vedrà certamente come spettatore interessato visto che se Spalletti dovesse incappare in altri scivoloni proprio Pioli diventerebbe uno dei più autorevoli candidati a guidare la Signora. Una sfida che l’allenatore parmigiano accetterebbe con entusiasmo. Tanto da prendere in considerazione un accordo di 7 mesi con opzione per la stagione successiva. Gli ottimi rapporti dei suoi agenti Gabriele e Valerio Giuffrida potrebbero favorire l’intesa, visto che hanno già orchestrato gli arrivi di Vicario, Lucumi e Ekhator in bianconero.
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