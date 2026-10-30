Sozza arbitra Juve-Napoli: l’incredibile coincidenza… al contrario. Var, che Meraviglia
Per la Serie A è già tempo di riscendere in campo. Dopo il turno infrasettimanale altro weekend di calcio, con tante partite da tenere sott'occhio. Ovviamente particolare attenzione ai due big match di giornata: sabato il derby Milan-Inter, domenica il suggestivo Juventus-Napoli, con i bianconeri di Spalletti che, contro la squadra dell'ex Allegri, vorranno rifarsi dopo il ko contro il Genoa. Ufficiali le designazioni arbitrali delle due sfide di cartello e delle altro due gare in programma.
Juve-Napoli, l'arbitro del match
A dirigere il match tra Juventus e Napoli sarà l'arbitro Simone Sozza di Seregno. A coadiuvarlo gli assistenti Imperiale e Colarossi, mentre il quarto uomo sarà Doveri. Meraviglia desginato al VAR, mentre come AVAR spazio a Gariglio. Per Sozza sarà la dodicesima direzione di gara con la Juve, che è la seconda squadra (insieme a Inter, Venezia e Pisa) più arbitrata dal fischietto lombardo, dietro solo la Roma. Sono 11 gli incroci per i bianconeri con Sozza, nei quali sono arrivate 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. E c'è anche un Juve-Napoli...
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