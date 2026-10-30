Sozza arbitra Juve-Napoli: l’incredibile coincidenza… al contrario. Var, che Meraviglia

Juve-Napoli, l'arbitro del match

A dirigere il match tra Juventus e Napoli sarà l'arbitro Simone Sozza di Seregno. A coadiuvarlo gli assistenti Imperiale e Colarossi, mentre il quarto uomo sarà Doveri. Meraviglia desginato al VAR, mentre come AVAR spazio a Gariglio. Per Sozza sarà la dodicesima direzione di gara con la Juve, che è la seconda squadra (insieme a Inter, Venezia e Pisa) più arbitrata dal fischietto lombardo, dietro solo la Roma. Sono 11 gli incroci per i bianconeri con Sozza, nei quali sono arrivate 4 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. E c'è anche un Juve-Napoli...