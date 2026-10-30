Ekhator, ritorno Juve! Le ultime sull'allenamento e quando parla Spalletti

Quella contro il Napoli sarà una sfida importantissima per la Juventus, che potrebbe essere decisiva per il proseguo della stagione. I bianconeri, infatti, stanno vivendo un momento molto difficile della stagione e non potranno permettersi di sbagliare. Per questo Spalletti ha deciso di mandare la squadra in ritiro, per concentrarsi e unire il gruppo in vista di questo importante incontro. Dalla Continassa, però, arrivano buone notizie: recuperato Jeff Ekhator.