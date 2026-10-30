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Ekhator, ritorno Juve! Le ultime sull'allenamento e quando parla Spalletti

Bianconeri al lavoro per preparare la delicatissima sfida con gli azzurri. Ecco cosa trapela dal campo

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Pubblicato il 30.10.2026, 16:17

2 min

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Quella contro il Napoli sarà una sfida importantissima per la Juventus, che potrebbe essere decisiva per il proseguo della stagione. I bianconeri, infatti, stanno vivendo un momento molto difficile della stagione e non potranno permettersi di sbagliare. Per questo Spalletti ha deciso di mandare la squadra in ritiro, per concentrarsi e unire il gruppo in vista di questo importante incontro. Dalla Continassa, però, arrivano buone notizie: recuperato Jeff Ekhator.

Juventus, riecco Ekhator

La Juventus contro la squadra di Allegri potrà contare anche sul giovane attaccante italiano. Arrivato in estate, il classe 2006 è stato subito fermato da un infortunio, che però è finalmente alle spalle. Difficile pensare di vederlo titolare, ma potrebbe rivelarsi un'arma interessante a partita in corso, soprattutto per far riposare Kolo Muani e Woltemade. A svelarci di più potrebbe essere Luciano Spalletti, che interverrà in conferenza stampa domani, sabato 31 ottobre, alle 17:00.

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