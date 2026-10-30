Ekhator, ritorno Juve! Le ultime sull'allenamento e quando parla Spalletti
Bianconeri al lavoro per preparare la delicatissima sfida con gli azzurri. Ecco cosa trapela dal campo
Quella contro il Napoli sarà una sfida importantissima per la Juventus, che potrebbe essere decisiva per il proseguo della stagione. I bianconeri, infatti, stanno vivendo un momento molto difficile della stagione e non potranno permettersi di sbagliare. Per questo Spalletti ha deciso di mandare la squadra in ritiro, per concentrarsi e unire il gruppo in vista di questo importante incontro. Dalla Continassa, però, arrivano buone notizie: recuperato Jeff Ekhator.
Juventus, riecco Ekhator
La Juventus contro la squadra di Allegri potrà contare anche sul giovane attaccante italiano. Arrivato in estate, il classe 2006 è stato subito fermato da un infortunio, che però è finalmente alle spalle. Difficile pensare di vederlo titolare, ma potrebbe rivelarsi un'arma interessante a partita in corso, soprattutto per far riposare Kolo Muani e Woltemade. A svelarci di più potrebbe essere Luciano Spalletti, che interverrà in conferenza stampa domani, sabato 31 ottobre, alle 17:00.
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