La maglia Juve diventa un maglione: l'iniziativa in arrivo
Se da una parte la squadra di Spalletti si prepara a sfidare il Napoli in Serie A, dall'altra il reparto marketing della Juve sta già pensando al Natale. Troppo presto visto che mancano ancora più di 50 giorni? Decisamente no. Il club bianconero, infatti, tra novembre e dicembre lancerà un nuovo maglione, regalo perfetto per tutti i tifosi della Vecchia Signora.
Il nuovo maglione della Juventus: tutti i dettagli
Come riportato su Instagram da LaMagliaBianconera, Adidas si prepara a lanciare una collezione di maglioni lifestyle ispirati alle maglie Home dei suoi top club. Il tessuto sarà a maglia grossa, il che lo renderà caldo e comodo, con un design che reinterpreta la maglia Home 2026/27 a strisce bianche e nere, anche sul retro. Lo sponsor sarà integrato nella trama, con colletto a girocollo, polsini e bordo in vita a coste. Non si tratta quindi di un maglione tipicamente natalizio, con motivi o colori legati alle festività, ma comunque di un regalo ideale da mettere sotto l'albero. Non a caso l'uscita ufficiale è prevista tra novembre e dicembre, proprio in vista del Natale.
La giacca racing bianconera
Ma le novità non sono finite qui. Adidas per i suoi top club ha previsto anche una collezione ispirata al mondo dei motori "Lifestyler Racing". Tra i vari capi, dovrebbe essere presente anche una giacca di pelle in stile vintage che rimanda a quelle tipiche dei motociclisti. Davanti dovrebbe esserci la scritta Juventus, con 1897 sul retro. A completare il look anche delle patch a corredo, come logo e motto del club.
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