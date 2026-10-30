La maglia Juve diventa un maglione: l'iniziativa in arrivo

Il nuovo maglione della Juventus: tutti i dettagli

Come riportato su Instagram da LaMagliaBianconera, Adidas si prepara a lanciare una collezione di maglioni lifestyle ispirati alle maglie Home dei suoi top club. Il tessuto sarà a maglia grossa, il che lo renderà caldo e comodo, con un design che reinterpreta la maglia Home 2026/27 a strisce bianche e nere, anche sul retro. Lo sponsor sarà integrato nella trama, con colletto a girocollo, polsini e bordo in vita a coste. Non si tratta quindi di un maglione tipicamente natalizio, con motivi o colori legati alle festività, ma comunque di un regalo ideale da mettere sotto l'albero. Non a caso l'uscita ufficiale è prevista tra novembre e dicembre, proprio in vista del Natale.