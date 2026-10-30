L'altro Marchisio continua a segnare: gol e assist con la Juve U18 per il figlio d'arte

Quando un Marchisio segna con la maglia della Juventus, tutti i tifosi bianconeri sorridono. I tempi in cui Claudio era un pilastro della Vecchia Signora sono ormai solo un lontano ricordo, ma nell'U18 suo figlio, Davide, sta cominciando a lasciare il segno. Dopo l'eurogol nella Premier League International Cup di qualche giorno fa, infatti, il classe 2009 si è di nuovo messo in mostra.

Juventus U18, Davide Marchisio ancora decisivo Se la Juventus U18 ha battuto 3-2 il Como, gran parte del merito va al figlio d'arte. Il centrocampista bianconero ha fornito prima l'assist per il gol del momentaneo 2-0, battendo il calcio d'angolo che ha portato al secondo gol di Paonessa (suo anche l'1-0), e poi ha segnato la rete del definitivo 3-2. Una prestazione di altissimo livello per il talento bianconero, che sembra voler seguire le orme di papà Claudio.