Dibu Martinez, gli scatti shock: la mano non si chiude, "Ho perso la Juve per questo"

"Mi sono lussato un dito durante la finale di Europa League: sono tornato a Birmingham tutto contento, avevamo vinto, ma il dito mi faceva molto male. Sono andato in ospedale e mi hanno detto che avevo il dito spezzato a metà. È stato allora che ho iniziato a piangere e ho pensato che non avrei recuperato per il Mondiale". Così Emiliano "Dibu" Martinez ha ricordato i momenti in cui ha rischiato di saltare l'ultimo Mondiale. Il portiere del Chelsea ha rivelato a "Olé" che tutto è nato dalla finale di Europa League dello scorso 20 maggio, vinta dall'Aston Villa contro il Friburgo.

"Il dito sarebbe potuto esplodere" A quel punto Martinez si è aggregato al ritiro della nazionale argentina in vista del Mondiale e dopo i primi allenamenti si sentiva come se avesse "quattro dita. Ho giocato l’intero Mondiale con un dito rotto - ha raccontato -. I medici mi hanno applicato una stecca al dito e nelle prime settimane sono riuscito ad allenarmi tuffandomi con un solo braccio. Pochi giorni prima della finale sono riuscito ad allenarmi normalmente, ma se una palla mi avesse colpito direttamente sulla punta, l'intero dito sarebbe potuto esplodere. Ogni volta che una palla mi veniva addosso pregavo che il dito non si lussasse", ha aggiunto.