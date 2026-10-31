A tutto Bonucci: "Conte o Spalletti, scelsi bene. Il Milan una cazzata. Juve, bastava..."

È un Bonucci a cuore aperto quello che ha parlato al podcast 'Il Fienile' condotto da Zaia e dove ha ripercorso un po' le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita. Dagli inizi a Viterbo, il cambio ruolo, il sogno di giocare per la Juventus e il conseguente passaggio al Milan, definito da lui stesso "una cazzata". Ma anche qualche passaggio della sua vita privata con le difficoltà legate alla malattia del figlio.

Bonucci e il tifo Juve sin da piccolo Bonucci e il tifo da piccolo: "Io ho sempre fatto il tifo per la Juventus. Idolo? Dico Alex, ma quando sono cresciuto ho avuto anche Angelo Peruzzi perché per noi viterbesi era l’esempio da seguire. Ci capitava di incontrarlo quando veniva a vedere qualche settore giovanile della zona, ho anche una foto con lui. Alex poi è diventato un amico, oltre che collega, perché ci sentiamo spesso, parliamo, ci confrontiamo e ci incontriamo tanti eventi. Da difensore poi un altro idolo è Alessandro Nesta". L’arrivo all’Inter e il cambio ruolo: "Mister Carlo Perrone è quello che ha spostato, per me, l’ago della bilancia. Perché fu la sua intuizione a portarmi da centrocampista a difensore. Una volta mi prese da parte e mi disse prima di un allenamento: ‘Tu devi assumerti delle responsabilità maggiori e penso che cambiando ruolo diventerai un grande calciatore. Tu devi andare a fare il difensore centrale’".