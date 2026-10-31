Llorente a tutta Juve: "Chi vive male il ritiro e cosa manca a Spalletti. Conte è un grande ma..."

Llorente, da ieri sera è iniziato il ritiro in casa Juve prima della sfida contro il Napoli. Condivide questa mossa? «A Napoli ne abbiamo fatto uno nel 2019. Ma lo penso ancora oggi: non era il momento perché non era una cosa decisa dai giocatori e dall’allenatore. In questo caso, se ha agito direttamente Spalletti, sicuramente ha fatto benissimo: è lui l’uomo che gestisce la squadra ed è quello che conosce meglio la situazione dentro allo spogliatoio». A cosa pensa un giocatore in un momento così? «È un momento che serve per alzare la soglia d’attenzione di tutti. Poi ogni giocatore lo vive in maniera diversa: chi ha famiglia lo fa sempre mal volentieri, inutile negarlo, mentre ai giovani non cambia più di tanto la routine quotidiana. Sono convinto, a maggior ragione dopo aver visto la squadra a Genova, che la Juve abbia bisogno di un momento per compattarsi».

La crisi Juve: Lorrente risponde

Si è fatto un’idea di cosa manchi a questa Juve? «Alla Juve manca un po’ tutto. Sono arrivato a Torino che avevamo una squadra composta da un’ossatura di italiani. Poi c’erano anche giocatori che facevano la differenza come Tevez, Vidal e Pogba. Eravamo una squadra molto solida, unita e con giocatori che facevano la differenza. E poi sono convinto che manchino anche simboli di juventinità come Del Piero o Marchisio, qualcuno che abbia coscienza del mondo Juve e che lo sappia trasmettere ai nuovi arrivati». Normale che in momenti come questi l’allenatore rischi di pagare per tutti. La vede come una soluzione utile? «Quando noi cambiammo Ancelotti a Napoli non servì a niente: la squadra aveva dei problemi con la società e quelli non cambiarono, avevamo un male più profondo rispetto all’allenatore. Penso lo stesso dell’attuale Juve: i giocatori devono lavorare ancora più forte, sforzarsi di più, lottare e aiutarsi. Prima partendo dalla solidità difensiva e poi pensando a delle soluzioni per fare qualche gol in più. Quando c’era Ancelotti a Napoli avevamo un rapporto magnifico con lui, anche se i risultati non arrivavano. Avevamo solo bisogno di tempo. Ora è giusto che la Juve si guardi allo specchio e trovi delle soluzioni per uscire dalla crisi: l’allenatore da solo non può fare nulla, è giusto che i giocatori trovino una soluzione».