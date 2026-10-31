Novità Juve, l'altro modulo di Spalletti: uno tra Kolo Muani e Woltemade fuori, ecco perché
La Juventus si avvicina alla sfida contro il Napoli con diverse novità di formazione. Spalletti sta infatti valutando alcuni cambiamenti rispetto alla squadra scesa in campo nell'ultima partita contro il Genoa: l'obiettivo è di individuare una soluzione differente soprattutto nella distribuzione degli uomini tra centrocampo e attacco, che dia una svolta agli ultimi risultati. Le indicazioni emerse anche ieri dalla Continassa, in vista della gara contro gli azzurri, portano oggi verso un possibile undici rivisitato, a partire dalla disposizione, che potrebbe portare la Juve ad abbandonare il 3-5-2 utilizzato nelle ultime uscite, pur lasciando aperta la possibilità di modificare l'assetto durante la partita.
Spalletti prova il 4-3-3
In sostanza: è stato provato il 4-3-3. Una delle principali novità riguarda Koopmeiners. Il centrocampista olandese è in crescita e la sua candidatura per una maglia dal primo minuto sta prendendo consistenza. Spalletti valuta la possibilità di inserirlo in una mediana a tre insieme a Douglas Luiz e McKennie, affidandogli compiti di collegamento tra centrocampo e reparto offensivo.
Una soluzione che permetterebbe all'ex Atalanta di agire in una posizione più centrale, con la possibilità di accompagnare la manovra e inserirsi negli spazi lasciati dagli attacchi. Douglas dovrebbe invece conservare la responsabilità principale nella gestione del pallone e nell'impostazione, mentre McKennie è chiamato a un compito non differente dagli altri: oltre al dinamismo, sarà determinante la capacità di coprire diverse zone del campo.
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