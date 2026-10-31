Cannavaro sicuro: "Juve, lui è straordinario ma con un problema. Spalletti e Allegri sanno tutto"
Scugnizzo dal più che promettente avvenire a Napoli. Colonna della Juventus capace poi di alzare da capitano la Coppa del mondo con l’Italia. Fabio Cannavaro, doppio ex di partenopei e bianconeri, debuttò in Serie A il 7 marzo del 1993, proprio in un rocambolesco Juventus-Napoli 4-3: «Penso sia stato il giorno più emozionante della mia vita. Io sono cresciuto a Fuorigrotta, dove ho avuto la fortuna di giocare sia fuori il vecchio San Paolo, che all’interno - le parole del tecnico a Betsson.Sport -. Arrivare a giocare in Serie A con la squadra del proprio cuore non è da tutti».
"Allegri e Spalletti..."
Cannavaro elogia Allegri e Spalletti: «Sono due grandi allenatori, che in questi anni hanno ottenuto grandi risultati, non sono legati a uno specifico sistema di gioco, conoscono benissimo il calcio italiano e tutto quello che c’è intorno, come gestire i giocatori, i giornalisti e i tifosi. Io su una di quelle due panchine? Aspiro al massimo».
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