Cannavaro sicuro: "Juve, lui è straordinario ma con un problema. Spalletti e Allegri sanno tutto"

Scugnizzo dal più che promettente avvenire a Napoli. Colonna della Juventus capace poi di alzare da capitano la Coppa del mondo con l’Italia. Fabio Cannavaro, doppio ex di partenopei e bianconeri, debuttò in Serie A il 7 marzo del 1993, proprio in un rocambolesco Juventus-Napoli 4-3: «Penso sia stato il giorno più emozionante della mia vita. Io sono cresciuto a Fuorigrotta, dove ho avuto la fortuna di giocare sia fuori il vecchio San Paolo, che all’interno - le parole del tecnico a Betsson.Sport -. Arrivare a giocare in Serie A con la squadra del proprio cuore non è da tutti».