Crisi feroce Juve, non solo Spalletti: la linea per uscirne dalla Primavera alle Women

Henri Bergson distingueva il tempo misurato dagli orologi da quello vissuto interiormente nella coscienza, che è continuo, fluido e soprattutto soggettivo. La Juventus da qualche mese ha cominciato a misurare diversamente il proprio, riscoprendosi paziente anche quando la pressione esterna si avvicina pericolosamente al limite di sopportazione. Come può una società destinata e condannata a vincere sempre tollerare l’attesa del trionfo? È un dilemma esistenziale che nel passato recente ha cercato di sciogliere col cambiamento, continuo.

Negli ultimi sei anni si sono avvicendati cinque allenatori (Pirlo, Allegri, Thiago Motta, Tudor, Spalletti) e quasi altrettanti direttori, bruciati. Padroni di casa alla Juve senza avere in tasca le chiavi e la ricetta del successo, sono diventati inquilini da sfrattare senza preavviso. Giovanni Carnevali si è trovato a scrivere su un foglio scarabocchiato e pieno di cancellature con la ferma intenzione di tracciare una linea continua, stabile.