Juventus-Napoli: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Dopo la disastrosa prestazione contro il Genoa, la Juventus è chiamata a reagire. I bianconeri si preparano a sfidare il Napoli di Allegri, big match che potrebbe rivelarsi decisivo per il proseguo della stagione. L'obiettivo è chiaro: vincere, non saranno accettabili errori e cali di concentrazione. Anche per questo Spalletti (che potrà contare di nuovo su Ekhator) ha deciso di mandare la squadra in ritiro, così da concentrarsi e unire il gruppo. Basterà per superare il momento di crisi?