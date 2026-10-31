Juventus-Napoli: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming
Dopo la disastrosa prestazione contro il Genoa, la Juventus è chiamata a reagire. I bianconeri si preparano a sfidare il Napoli di Allegri, big match che potrebbe rivelarsi decisivo per il proseguo della stagione. L'obiettivo è chiaro: vincere, non saranno accettabili errori e cali di concentrazione. Anche per questo Spalletti (che potrà contare di nuovo su Ekhator) ha deciso di mandare la squadra in ritiro, così da concentrarsi e unire il gruppo. Basterà per superare il momento di crisi?
Dove vedere Juventus-Napoli
Il match tra Juventus e Napoli, in programma domenica 1 novembre alle 20.45, sarà visibile sulla piattaforma Dazn. La sfida sarà fruibile tramite Smart TV oppure da computer utilizzando un qualsiasi browser di navigazione web. Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming da smartphone e tablet scaricando l'applicazione ufficiale. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale della partita.
Le probabili formazioni
JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Boga. All. Spalletti
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay: Politano, Hojlund, Lang. All. Landucci
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