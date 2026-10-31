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Juventus-Napoli: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

I bianconeri sfidano la squadra di Allegri in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione della Vecchia Signora
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Pubblicato il 31.10.2026, 09:20

2 min

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Dopo la disastrosa prestazione contro il Genoa, la Juventus è chiamata a reagire. I bianconeri si preparano a sfidare il Napoli di Allegri, big match che potrebbe rivelarsi decisivo per il proseguo della stagione. L'obiettivo è chiaro: vincere, non saranno accettabili errori e cali di concentrazione. Anche per questo Spalletti (che potrà contare di nuovo su Ekhator) ha deciso di mandare la squadra in ritiro, così da concentrarsi e unire il gruppo. Basterà per superare il momento di crisi?

Dove vedere Juventus-Napoli

Il match tra Juventus e Napoli, in programma domenica 1 novembre alle 20.45, sarà visibile sulla piattaforma Dazn. La sfida sarà fruibile tramite Smart TV oppure da computer utilizzando un qualsiasi browser di navigazione web. Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming da smartphone e tablet scaricando l'applicazione ufficiale. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale della partita.

Probabile formazione Juve, Spalletti cambia ancora: tutte le novità contro il Napoli Juventus
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Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Kelly; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Zhegrova, Kolo Muani, Boga. All. Spalletti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay: Politano, Hojlund, Lang. All. Landucci

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