"Ma come ca**o si fa", Carnevali furioso e gli altri retroscena che dicono tutto: dietro Genoa-Juve

La partita contro il Genoa è stato uno dei punti più bassi di questa prima parte di stagione della Juventus. I bianconeri hanno giocato una partita pessima, disuniti in campo e distrutti dalla squadra di De Rossi. Dazn è andata a raccontare i retroscena della sfida tramite il suo format Bordocam, in cui ha svelato alcuni interessanti dietro le quinte sulla partita.

La quiete prima della tempesta E pensare che la terribile partita della Juventus è iniziata con un momento di grande sportività. Spalletti e De Rossi, infatti, hanno fatto l'intervista pre partita insieme, ricordando i tempi alla Roma. L'allenatore bianconero, ha addirittura voluto dare un consiglio al suo ex giocatore: "A quello dietro la panchina non devi rispondergli", riferendosi a un tifoso particolarmente agitato sugli spalti. La quiete finisce non appena l'arbitro fischia l'inizio del match, perché la Juve parte subito male, tra la disperazione di Luciano. I bianconeri, infatti, si abbassano troppo e Spalletti se la prende con chi dovrebbe far salire la squadra, Douglas Luiz e Kolo Muani.