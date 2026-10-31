"Ma come ca**o si fa", Carnevali furioso e gli altri retroscena che dicono tutto: dietro Genoa-Juve
La partita contro il Genoa è stato uno dei punti più bassi di questa prima parte di stagione della Juventus. I bianconeri hanno giocato una partita pessima, disuniti in campo e distrutti dalla squadra di De Rossi. Dazn è andata a raccontare i retroscena della sfida tramite il suo format Bordocam, in cui ha svelato alcuni interessanti dietro le quinte sulla partita.
La quiete prima della tempesta
E pensare che la terribile partita della Juventus è iniziata con un momento di grande sportività. Spalletti e De Rossi, infatti, hanno fatto l'intervista pre partita insieme, ricordando i tempi alla Roma. L'allenatore bianconero, ha addirittura voluto dare un consiglio al suo ex giocatore: "A quello dietro la panchina non devi rispondergli", riferendosi a un tifoso particolarmente agitato sugli spalti. La quiete finisce non appena l'arbitro fischia l'inizio del match, perché la Juve parte subito male, tra la disperazione di Luciano. I bianconeri, infatti, si abbassano troppo e Spalletti se la prende con chi dovrebbe far salire la squadra, Douglas Luiz e Kolo Muani.
L'idea vincente di De Rossi e il gol dell'1-0
La mossa che porta il Genoa in vantaggio è una trovata tattica di De Rossi, che mette Baldanzi tra le linee, a metà tra Bremer e Douglas Luiz. Spalletti chiede al brasiliano di alzarsi per marcarlo, ma questo non lo fa con grande convinzione. Quindi l'allenatore rossoblù chiede a Osmajic di andare a giocare proprio su Bremer, che a quel punto deve marcarne due. Baldanzi è quindi liberissimo e se ne accorge anche Douglas Luiz, che chiede ai compagni di andarlo a marcare. Proprio dai piedi dell'italiano arriva l'assist per Ehizibue, autore del gol dell'1-0 insieme all'incredibile deviazione di Cambiaso. Spalletti è furibondo: "Dovete venire fuori!".
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