Conceicao squalificato, stangata da Mariani! "Insulti dopo l'espulsione": cosa è successo

Non deve essere un periodo facile per Francisco Conceicao che, dopo l' infortunio rimediato contro la Lazio che lo terrà lontano dal terreno di gioco a lungo , ora dovrà anche rinunciare alla Nazionale. Nel corso della sfida tra il suo Portogallo e la Norvegia, infatti, l'attaccante bianconero aveva ricevuto un cartellino rosso e ora è arrivata una vera stangata: ben tre giornate di squalifica.

La rabbia di Conceicao: cosa era successo

Ma cosa ha portato il Giudice Sportivo a dare una sospensione così lunga nei confronti del portoghese? All'86' minuto della sfida contro la Norvegia, con il Portogallo in vantaggio per 2-1, Conceicao ha ricevuto prima un cartellino giallo per condotta antisportiva e subito dopo un secondo, che ha portato al rosso. Il classe 2002 ha rivolto "insulti" e utilizzato un "linguaggio offensivo" nei confronti dell'arbitro della partita di Nations League Maurizio Mariani. Ma il giocatore era particolarmente arrabbiato e nell'uscire dal terreno di gioco ha avuto un altro confronto molto duro con il quarto uomo. Un comportamento non accettabile e che va contro i principi base del calcio, che ha portato il giocatore a ricevere una lunga squalifica.