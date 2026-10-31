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Conceicao squalificato, stangata da Mariani! "Insulti dopo l'espulsione": cosa è successo

Quali partite dovrà saltare l'attaccante del Portogallo: pessime notizie per il ct Jorge Jesus
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Pubblicato il 31.10.2026, 11:45

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Non deve essere un periodo facile per Francisco Conceicao che, dopo l'infortunio rimediato contro la Lazio che lo terrà lontano dal terreno di gioco a lungo, ora dovrà anche rinunciare alla Nazionale. Nel corso della sfida tra il suo Portogallo e la Norvegia, infatti, l'attaccante bianconero aveva ricevuto un cartellino rosso e ora è arrivata una vera stangata: ben tre giornate di squalifica.

La rabbia di Conceicao: cosa era successo

Ma cosa ha portato il Giudice Sportivo a dare una sospensione così lunga nei confronti del portoghese? All'86' minuto della sfida contro la Norvegia, con il Portogallo in vantaggio per 2-1, Conceicao ha ricevuto prima un cartellino giallo per condotta antisportiva e subito dopo un secondo, che ha portato al rosso. Il classe 2002 ha rivolto "insulti" e utilizzato un "linguaggio offensivo" nei confronti dell'arbitro della partita di Nations League Maurizio Mariani. Ma il giocatore era particolarmente arrabbiato e nell'uscire dal terreno di gioco ha avuto un altro confronto molto duro con il quarto uomo. Un comportamento non accettabile e che va contro i principi base del calcio, che ha portato il giocatore a ricevere una lunga squalifica.

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Chico out 3 giornate: quali partite salterà con il Portogallo

L'attaccante della Juventus dovrà quindi saltare le prossime tre partite della Nazionale. Per il ct Jorge Jesus si tratta di un'assenza pesante ma l'unica buona notizia è che le prime due partite, quelle della pausa nazionali di novembre, Conceicao le avrebbe comunque dovute saltare per infortunio. L'unica vera assenza sarà quindi a marzo 2027, quando il portoghese non potrà aiutare la sua nazionale nei quarti di finale di Nations League.

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