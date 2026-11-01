Bremer, Douglas Luiz, Conceicao e non solo: perché la Juve ha congelato i rinnovi e cosa succede ora

Tutto congelato. E perciò ancora aperto. La Juventus al momento sta pensando solamente a rimettersi in forze e a cambiare nuovamente la propria classifica, provando a recuperare tempo e punti. Riparte da qui. E solo da qui. Scegliendo - anche dolorosamente - di posticipare tutto il posticipabile, rinnovi compresi. È il caso, ad esempio, di uno dei giocatori più criticati dell’ultimo periodo: quello con Pierre Kalulu, in una situazione normale, sarebbe stato uno dei primi appuntamenti per prolungare il contratto (la cui scadenza al momento è fissata per il 2029). L’intenzione, naturalmente, rimane. Manca però l’atto pratico. E le chiacchierate, soprattutto quelle decisive, sono state sostanzialmente rimandate, com’è stato rimandato l’accordo definitivo fino al 2031. Chiaramente, nessun problema: la testa non può andare altrove, non può lasciare le questioni di campo e prendersi lo spazio personale. Lo sa bene Douglas Luiz, che dopo un buon inizio di stagione ha visto comparire davanti a sé l’opportunità di allungare fino al 2030, anche solo per distribuire meglio il peso a bilancio. Il brasiliano, che ha ritrovato continuità di minutaggio e non solo di prestazioni, ne sarebbe ben contento, e compatibilmente con il ritorno al risultato la sua situazione potrebbe diventare una delle prime a essere definite.