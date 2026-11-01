Bremer, Douglas Luiz, Conceicao e non solo: perché la Juve ha congelato i rinnovi e cosa succede ora
Tutto congelato. E perciò ancora aperto. La Juventus al momento sta pensando solamente a rimettersi in forze e a cambiare nuovamente la propria classifica, provando a recuperare tempo e punti. Riparte da qui. E solo da qui. Scegliendo - anche dolorosamente - di posticipare tutto il posticipabile, rinnovi compresi. È il caso, ad esempio, di uno dei giocatori più criticati dell’ultimo periodo: quello con Pierre Kalulu, in una situazione normale, sarebbe stato uno dei primi appuntamenti per prolungare il contratto (la cui scadenza al momento è fissata per il 2029). L’intenzione, naturalmente, rimane. Manca però l’atto pratico. E le chiacchierate, soprattutto quelle decisive, sono state sostanzialmente rimandate, com’è stato rimandato l’accordo definitivo fino al 2031. Chiaramente, nessun problema: la testa non può andare altrove, non può lasciare le questioni di campo e prendersi lo spazio personale. Lo sa bene Douglas Luiz, che dopo un buon inizio di stagione ha visto comparire davanti a sé l’opportunità di allungare fino al 2030, anche solo per distribuire meglio il peso a bilancio. Il brasiliano, che ha ritrovato continuità di minutaggio e non solo di prestazioni, ne sarebbe ben contento, e compatibilmente con il ritorno al risultato la sua situazione potrebbe diventare una delle prime a essere definite.
I rinnovi di Bremer e Thuram
Una decisione sarà poi presa pure su Gleison Bremer: proprio in queste settimane era previsto un punto per valutare il futuro, con il contratto del centrale brasiliano - anche lui tra i più discussi dell’ultimo periodo - che indica il 2029 come data di scadenza. Inutile aggiungerlo: se ne riparlerà. Anche per capire cosa potrebbe accadere già nel mercato di gennaio, quando la stessa Juve è chiamata a un salto di qualità senza avere la possibilità concreta di poter investire quanto dovrebbe. Che possa diventare il tempo giusto per qualche sacrificio?
Tutto resta aperto, come rimane aperto il destino di Thuram: prima dell’infortunio e della relativa gestione, su Khephren si ragionava su altre cifre e su altri numeri. Poi, di mezzo, ci si è messo il destino e non se n’è fatto più nulla. Il focus sarà sul rientro.
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