Auguri Juve! Più fenice che zebra, dal sogno di 129 anni fa alla leggenda grazie a una serie di resurrezioni

“Nemmeno loro avrebbero creduto che la società dovesse, un giorno, diventare tanto forte e carica d’anni. Lo fecero solo per divertirsi, nient’altro. Il fatto è che, da adolescente, le ore di latino sono sempre state pesanti”. Su Tuttosport del 5 luglio 1950, la penna brillante dell’avvocato Domenico Donna, uno dei fondatori della Juventus, ricostruiva i giorni spensierati, nei quali veniva progettata la nascita del club. Fu una sera di centoventinove anni fa, in un’officina di corso Re Umberto a Torino, che venne fondata la Juventus. In realtà, oltre l’indubbia verità storica e il legame romantico con i pionieri, la Juventus che conosciamo oggi viene tecnicamente “fondata” da Edoardo Agnelli fra il 1923 e il 1926: le radici culturali e morali del club, infatti, affondano nel razionalismo fordista del giovane industriale e in quella sacralità del lavoro di stampo calvinista o, forse, più semplicemente piemontese. Roba piuttosto lontana dalla bohème goliardica dei fondatori. Tutto, però, nasce nei corridoi del Liceo Classico Massimo D’Azeglio, dai rampolli della media e alta borghesia torinese, ispirati dagli inglesi che giocavano al patinoire del Valentino, uno dei pochi prati in piano dell’ondulato e meraviglioso parco cittadino, che così diventa uno dei primissimi campi da calcio italiani.

Quando tutto crollava I ragazzi torinesi, compresi quelli del D’Azeglio, sono stregati da questi signori con i baffi a manubrio e i pantaloni alla zuava che corrono, tutti sudati, dietro a una sfera di cuoio, gridando parole incomprensibili. E sono in molti a volerli imitare. Siamo negli Anni 90 dell’Ottocento e il perché a Torino ci sono molti inglesi ha a che fare con la fine del Risorgimento. Nel 1865, lo spostamento della capitale da Torino a Firenze, non solo causa sanguinosi tumulti con una sessantina di morti, ma anche e soprattutto una profonda crisi economica. L’apparato statale, che foraggiava Torino anche ai tempi del Regno di Sardegna, offriva molto lavoro e un indotto consistente di ricavi. In quel momento crolla tutto e la città rischia una recessione potenzialmente esiziale.