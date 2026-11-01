Chi rischia la panchina nella Juve e perché: l'all-in di Spalletti contro il Napoli

Insistere col 3-5-2 oppure rimodellare ancora una volta l’assetto per mettersi a specchio e giocarsi tutte le cartucce fin dal primo minuto? Nel dubbio, Spalletti sembrerebbe orientato a optare per una via intermedia, promuovendo una serie di giocatori che sulla carta - per compiti e responsabilità - potranno andare a interpretarli entrambi a gara in corso. Con buna pace per Andrea Cambiaso, Federico Gatti e Kerim Alajbegovic, che dovrebbero accomodarsi in panchina, in favore di Lloyd Kelly, Teun Koopmeiners e Nick Woltemade. Il primo, in un ruolo inedito: quello di terzino sinistro. In fase di possesso, s’intende. Perché è probabile invece che la Juve difenderà a cinque dietro con Bremer e Lucumi a completare il trio difensivo, oltre alla coppia a tutta fascia composta da McKennie e Kalulu. L’americano, quando ci sarà da attaccare, è probabile invece che torni a muoversi da trequartista alle spalle delle due punte. Sulla falsariga di quanto fatto al Via Del Mare contro il Lecce, dove era tornato a inscenare timidi segnali di ripresa, dopo un avvio stagionale tutt’altro che esaltante. Spetteranno a lui i compiti di raccordo tra l’attacco - dove dovremmo rivedere dal primo Kolo Muani insieme con Woltemade - e la mediana, composta da Sarr, Douglas Luiz e Koopmeiners. L’unico reparto che non dovrebbe vedere particolari mutamenti a gara in corso, sia che si giochi col 3-5-2 che con il 4-3-2-1.