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Diretta Torino-Juve Primavera: formazioni e risultato in tempo reale. Al via il derby della Mole

In campo il derby della Mole per quanto riguarda l'U20: i bianconeri per rientrare in corsa playoff, granata per dimenticare la Coppa
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Pubblicato il 01.11.2026, 09:49 (Aggiornato il 01.11.2026, 11:01)

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Il derby tra Torino e Juve non è mai una partita qualsiasi, anche quando si gioca nel campionato Primavera. Una gara molto sentita e che mette in palio tre punti importanti per la classifica: entrambe sono a quota 8 punti e in caso di vittoria si riaprirebbero scenari da playoff. Squadra di Padoin reduce da due vittorie consecutive, quella di Baldini dal ko in Coppa Italia col Bari. 

Torino-Juve, la diretta

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