Il derby tra Torino e Juve non è mai una partita qualsiasi, anche quando si gioca nel campionato Primavera. Una gara molto sentita e che mette in palio tre punti importanti per la classifica: entrambe sono a quota 8 punti e in caso di vittoria si riaprirebbero scenari da playoff. Squadra di Padoin reduce da due vittorie consecutive, quella di Baldini dal ko in Coppa Italia col Bari.