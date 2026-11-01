Torino-Juve Primavera, pari senza reti: ansia per Camara fuori per infortunio al 17'

Il derby tra Torino e Juve non si accende e termina in parità. Gara vivace nella prima frazione, mentre nelle ripresa tanti duelli e anche imprecisioni soprattutto nell'ultimo terzo di campo. I bianconeri ci provano con un paio di occasioni: Rigo sfiora il vantaggio con un bel destro che termina alto, ma anche i granata con Befani vanno vicinissimo al gol. Nel secondo tempo meno emozioni e a Robaldo le squadra chiudono con un punto per parte. Da segnalare soltanto l'infortunio di Ali Camara costretto a uscire per un problema al ginocchio sinistro.