Torino-Juve Primavera, pari senza reti: ansia per Camara fuori per infortunio al 17'
Il derby tra Torino e Juve non si accende e termina in parità. Gara vivace nella prima frazione, mentre nelle ripresa tanti duelli e anche imprecisioni soprattutto nell'ultimo terzo di campo. I bianconeri ci provano con un paio di occasioni: Rigo sfiora il vantaggio con un bel destro che termina alto, ma anche i granata con Befani vanno vicinissimo al gol. Nel secondo tempo meno emozioni e a Robaldo le squadra chiudono con un punto per parte. Da segnalare soltanto l'infortunio di Ali Camara costretto a uscire per un problema al ginocchio sinistro.
Torino-Juve, rivivi la diretta
93' - Termina la partita. Il derby non si accende e termina con il risultato di 0-0.
92' - Cambio Torino: fuori Conzato e dentro Sandro
90' - Tre minuti di recupero.
89' - Dentro Gatto al posto di Befani per il Torino.
84' - Cambio Juve: dentro Precupanu e fuori Beydts.
82' - Ripartenza sprecata dalla Juve: Sosna salta l'avversario mette in mezzo ma Bellino e Bracco non riescono ad arrivare al tiro.
76' - Conclusione di Beydts dal limite, pallone alto.
75' - Ripartenza della Juve: Beydts mette in mezzo e trova la deviazione in angolo della difesa granata.
70' - Le due squadre non riescono a trovare gli spazi per far male all'altra.
66' - Cambio Torino: dentro Martini e Banse, fuori Bonacina e Falasca.
62' - OCCASIONE JUVE! Ceppi calcia dalla distanza, Cereser devia e lascia lì il pallone per Bracco che sul tap-in non riesce a trovare la rete.
59' - Spinge un po' di più il Torino in questa prima parte del secondo tempo.
54' - Problemi per Cereser: il portiere del Torino resta a terra, necessario l'intervento dello staff medico.
51' - Sembra essersi alzato il tono agonistico del derby della Mole.
46' - Inizia la ripresa. Cambio per la Juve: dentro Bellino per Tiozzo.
INTERVALLO
45+2' - Termina la prima frazione a Robaldo tra Torino e Juve: lotta, corsa e ritmo, ma il risultato resta inchiodato senza reti.
45' - Due minuti di recupero.
42' - Gara vivace ma ancora bloccata sul risultato di 0-0.
38' - Occasione Toro! Befani fa tutto da solo, entra in area e va alla conclusione con l'esterno destro, pallone che termina fuori.
35' - Bracco cade dentro l'area di rigore toccato da Tonica, l'arbitro lascia andare ma i bianconeri recriminano per un rigore.
31' - Occasione Torino! Sul calcio d'angolo Tonica non riesce a trovare il pallone sul cross di Conzato.
25' - Rischio grossissimo preso da Vallana che perde palla al limite, Olinga gli sradica la palla e serve Bonacina che non riesce ad arrivare alla conclusione in modo pulito con Huli che riesce a bloccare.
22' - OCCASIONE JUVE! Sosna trova bene Tiozzo che rientra, si sposta il pallone e lo lascia a Rigo che col destro sfiora l'angolino.
18' - Cambio forzato per la Juve: dentro Sosna per Camara.
16' - Resta a terra Camara in mezzo al campo. Il classe 2008 non riceve nessun colpo e si tocca, molto dolorante il ginocchio sinistro. Staff medico in campo che esce zoppicante e sorretto proprio dai medici della Juve.
14' - Primo squillo della partita per la Juve! Camara lascia partire un tiro dal limite, il suo mancino termina di poco fuori.
10' - Poche emozioni sin qui nel derby della Mole, la gara deve ancora accendersi. Per il momento la sfida è molto tattica.
7' - Punizione da posizione interessante per la Juve. Bracco è bravo a prendersi il fallo.
5' - È il Torino a fare la partita in questo avvio. La Juve resta compatta dietro e non concede spazi.
1' - Iniziata la sfida.
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