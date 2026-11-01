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Juve-Napoli, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per uscire dalla crisi

I bianconeri in campo per cercare di superare il momento difficile e il ko col Genoa
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Pubblicato il 01.11.2026, 17:45

1 min

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La Juve non è nel suo miglior momento e il ko col Genoa rischia di pesare tanto sulla testa della squadra. I bianconeri sono andati in ritiro in questi giorni, un modo scelto dalla società per cercare di ricompattare, confrontarsi e parlare dentro lo spogliatoio in vista della gara contro il Napoli. Alla formazione allenata da Spalletti è richiesta una prova d'orgoglio per uscire dalla difficoltà. 

17:45

Dove vedere Juve-Napoli

ll match tra Juventus e Napoli, in programma alle 20.45, sarà visibile sulla piattaforma Dazn. La sfida sarà fruibile tramite Smart TV oppure da computer utilizzando un qualsiasi browser di navigazione web. Sarà possibile vederla anche in diretta streaming da smartphone e tablet scaricando l'applicazione ufficiale. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale della partita. QUI TUTTE LE INFO.

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