Compleanno Juve con i tifosi: cosa succederà allo Stadium contro il Napoli. E non solo
Centoventinove anni di storia, emozioni, vittorie e un amore che attraversa le generazioni. Il 1° novembre è una data speciale per il popolo bianconero: la Juventus festeggia il proprio compleanno, celebrando un percorso cominciato nel 1897 su una panchina di Corso Re Umberto, a Torino, quando un gruppo di studenti liceali decise di dare vita a una società destinata a diventare una delle realtà più importanti del calcio mondiale. Da allora è passato oltre un secolo, ma la passione non conosce età.
La Vecchia Signora continua a guardare avanti, forte delle proprie radici e di un'identità costruita attraverso trionfi, campioni, momenti indimenticabili e sfide affrontate nel corso della sua lunga storia. Il tempo passa, ma lo spirito juventino resta vivo, alimentato da milioni di tifosi in Italia e nel mondo. Il messaggio scelto per celebrare questo anniversario è emblematico: "We Are Youth. Since 1897". Una dichiarazione d'identità che lega le origini del Club alla volontà di rinnovarsi continuamente. E il compleanno numero 129 sarà festeggiato anche in una cornice speciale, quella dell'Allianz Stadium, in occasione della sfida di campionato contro il Napoli. Non soltanto calcio, però. Per l'occasione, la Juventus ha previsto iniziative dedicate ai propri sostenitori.
La Juve festeggia il compleanno con i tifosi: le iniziative contro il Napoli
"129 anni di storia. Ma quando vivi coltivando la gioventù, nel cuore e nello spirito, il tempo che passa non è un peso, ma diventa energia continua che si rinnova ogni singolo giorno. Oggi la Juventus compie 129 anni: più di un secolo di passione, trionfi, sfide affrontate a testa alta e uno sguardo costantemente rivolto al futuro. Perché essere nati il 1° novembre 1897 su una panchina di Corso Re Umberto da un gruppo di studenti liceali non è stato un dettaglio incidentale: è diventato il nostro DNA. Una mentalità, un modo di essere che non invecchia mai. WE ARE YOUTH SINCE 1897. Un'attitudine che vive nel presente, guida ogni nostro passo e guarda sempre a ciò che deve ancora venire" - così il club ha festeggiato il compleanno sui propri canali.
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