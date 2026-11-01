Compleanno Juve con i tifosi: cosa succederà allo Stadium contro il Napoli. E non solo

La Juve festeggia il compleanno con i tifosi: le iniziative contro il Napoli

"129 anni di storia. Ma quando vivi coltivando la gioventù, nel cuore e nello spirito, il tempo che passa non è un peso, ma diventa energia continua che si rinnova ogni singolo giorno. Oggi la Juventus compie 129 anni: più di un secolo di passione, trionfi, sfide affrontate a testa alta e uno sguardo costantemente rivolto al futuro. Perché essere nati il 1° novembre 1897 su una panchina di Corso Re Umberto da un gruppo di studenti liceali non è stato un dettaglio incidentale: è diventato il nostro DNA. Una mentalità, un modo di essere che non invecchia mai. WE ARE YOUTH SINCE 1897. Un'attitudine che vive nel presente, guida ogni nostro passo e guarda sempre a ciò che deve ancora venire" - così il club ha festeggiato il compleanno sui propri canali.