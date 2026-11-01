Convocati Juve, chi si rivede! I bianconeri a disposizione di Spalletti per la svolta contro il Napoli

Restano invece diverse assenze importanti per la Juventus. Non saranno della partita Celik, Nico Gonzalez e Conceicao, oltre a Grabara, Locatelli, Yildiz, Thuram e Milik. Un elenco che priva Spalletti di diverse alternative, soprattutto tra centrocampo e reparto offensivo, costringendo il tecnico a gestire con attenzione le risorse a disposizione.

Ecco la lista completa dei giocatori convocati per Juventus-Napoli.

Portieri: Vicario, Neto, Pinsoglio.

Vicario, Neto, Pinsoglio. Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumì, Cabal.

Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumì, Cabal. Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.

Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr. Attaccanti: Kolo Muani, Woltemade, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Ekhator.

Ekhator torna a disposizione: attesa per l'esordio

L'attenzione è inevitabilmente rivolta a Ekhator. Il giovane attaccante non ha ancora avuto la possibilità di esordire con la Juventus, frenato finora da alcuni problemi muscolari che ne hanno condizionato la disponibilità. Il ritorno tra i convocati (l'ultima volta nella seconda giornata contro il Parma, restando però in panchina) rappresenta quindi un segnale positivo e una nuova occasione per mettersi a disposizione di Spalletti. La sua presenza amplia le soluzioni offensive a disposizione dell'allenatore, in una partita nella quale ogni alternativa potrebbe rivelarsi preziosa, soprattutto se dovesse continuare a insistere sulla doppia punta.

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