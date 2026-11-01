Convocati Juve, chi si rivede! I bianconeri a disposizione di Spalletti per la svolta contro il Napoli
Juventus-Napoli, i convocati: la lista completa
Restano invece diverse assenze importanti per la Juventus. Non saranno della partita Celik, Nico Gonzalez e Conceicao, oltre a Grabara, Locatelli, Yildiz, Thuram e Milik. Un elenco che priva Spalletti di diverse alternative, soprattutto tra centrocampo e reparto offensivo, costringendo il tecnico a gestire con attenzione le risorse a disposizione.
Ecco la lista completa dei giocatori convocati per Juventus-Napoli.
- Portieri: Vicario, Neto, Pinsoglio.
- Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumì, Cabal.
- Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.
- Attaccanti: Kolo Muani, Woltemade, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Ekhator.
Ekhator torna a disposizione: attesa per l'esordio
L'attenzione è inevitabilmente rivolta a Ekhator. Il giovane attaccante non ha ancora avuto la possibilità di esordire con la Juventus, frenato finora da alcuni problemi muscolari che ne hanno condizionato la disponibilità. Il ritorno tra i convocati (l'ultima volta nella seconda giornata contro il Parma, restando però in panchina) rappresenta quindi un segnale positivo e una nuova occasione per mettersi a disposizione di Spalletti. La sua presenza amplia le soluzioni offensive a disposizione dell'allenatore, in una partita nella quale ogni alternativa potrebbe rivelarsi preziosa, soprattutto se dovesse continuare a insistere sulla doppia punta.
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