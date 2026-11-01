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Convocati Juve, chi si rivede! I bianconeri a disposizione di Spalletti per la svolta contro il Napoli

Il tecnico bianconero ritrova un rinforzo importante per il big match dell'Allianz Stadium, ma le assenza ancora sono tante
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Pubblicato il 01.11.2026, 14:01

3 min

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La Juventus si prepara a una delle sfide più attese della stagione. All'Allianz Stadium arriva il Napoli e per i bianconeri sarà una serata dal sapore speciale, tra il peso della partita e le celebrazioni per il 129° compleanno del Club. Una sfida importante, che mette in palio punti pesanti e richiede il massimo della concentrazione, nonostante una situazione tutt'altro che semplice sul fronte degli infortuni. In vista del confronto con gli azzurri, arrivano le scelte di Spalletti per la lista dei convocati. La notizia più interessante riguarda il ritorno di Ekhator, che ritrova spazio nel gruppo dopo i problemi muscolari che finora gli hanno impedito di fare il suo esordio con la maglia bianconera. Per il giovane attaccante si tratta dunque di una nuova opportunità per avvicinarsi al debutto ufficiale.

Juventus-Napoli, i convocati: la lista completa

Restano invece diverse assenze importanti per la Juventus. Non saranno della partita Celik, Nico Gonzalez e Conceicao, oltre a Grabara, Locatelli, Yildiz, Thuram e Milik. Un elenco che priva Spalletti di diverse alternative, soprattutto tra centrocampo e reparto offensivo, costringendo il tecnico a gestire con attenzione le risorse a disposizione.

Ecco la lista completa dei giocatori convocati per Juventus-Napoli.

  • Portieri: Vicario, Neto, Pinsoglio.
  • Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumì, Cabal.
  • Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.
  • Attaccanti: Kolo Muani, Woltemade, Boga, Zhegrova, Alajbegovic, Ekhator.

 

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Ekhator torna a disposizione: attesa per l'esordio

L'attenzione è inevitabilmente rivolta a Ekhator. Il giovane attaccante non ha ancora avuto la possibilità di esordire con la Juventus, frenato finora da alcuni problemi muscolari che ne hanno condizionato la disponibilità. Il ritorno tra i convocati (l'ultima volta nella seconda giornata contro il Parma, restando però in panchina) rappresenta quindi un segnale positivo e una nuova occasione per mettersi a disposizione di Spalletti. La sua presenza amplia le soluzioni offensive a disposizione dell'allenatore, in una partita nella quale ogni alternativa potrebbe rivelarsi preziosa, soprattutto se dovesse continuare a insistere sulla doppia punta. 

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